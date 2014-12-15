Дороги области готовы к работе в зимний период

«Сделать это днем во время интенсивного движения транспорта далеко не всегда возможно, так как дорожные работы в это время приведут к неминуемому образованию заторов на дорогах и еще большему неудобству для автомобилистов, — подчеркнул Андрей Чистяков. — В связи с этим чаще всего итоговая уборка снега откладывается на вечернее и ночное время, когда дороги более-менее свободны от транспорта».