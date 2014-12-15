Дороги области готовы к работе в зимний период

В регионе определены подрядные организации, которые будут заниматься содержанием дорог, заготовлены необходимые противогололёдные материалы, подготовлены базы и площадки для их хранения и приготовления, сотрудниками МЧС организовано дежурство передвижных пунктов обогрева, для оказания помощи участникам дорожного движения в случаях понижения температуры до -30°С и ниже.
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения оказывается чрезвычайно важным, и работа над ним в регионе ведется комплексно.
«К сожалению, ситуация с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах области остается стабильно напряженной, — отмечает заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. — Так, за 10 месяцев 2014 года в регионе зафиксировано 2763 ДТП (на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года). И хотя число погибших в них сократилось на 18,7%, число раненых в ДТП участников дорожного движения выросло на 3,3% и составило 3773 человек».
«Особенно остро проблема обеспечения безопасности дорожного движения встает перед нами с наступлением зимнего периода, когда движение по дорогам значительно осложняется погодными условиями, — пояснил он. — Зима — сезон настоящего испытания для дорожников. Очистка и уборка снега, поддержание полотна дорог с достаточно высоким коэффициентом сцепления — непростые задачи в период сильных снегопадов, которыми в этом году ознаменовался приход зимы».
Чтобы обеспечить максимальную безопасность движения, а также помочь автомобилистам, в области разработан ряд мер. Среди них — обработка дорог специальными противогололедными материалами (ПГМ).
На тюменских дорогах используется два вида ПГМ: техническая соль (хлорид натрия) и смесь песка и технической соли в определенном процентном соотношении. При устойчивых низких температурах (от -25°С и ниже) дороги посыпают мелкими фракциями щебня.
Эти материалы весьма эффективны при низких температурах, что особенно важно для Тюменской области, они не позволяют образовываться гололеду и снежно-ледяным накатам.
После обработки ими дорожной наледи коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой значительно увеличивается, что делает автомобили более управляемыми. Правда, есть у этого противогололедного материала и свой недостаток. После нескольких часов после ее нанесения, соль необходимо убирать с дорожного полотна вместе со снегом, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области.
«Сделать это днем во время интенсивного движения транспорта далеко не всегда возможно, так как дорожные работы в это время приведут к неминуемому образованию заторов на дорогах и еще большему неудобству для автомобилистов, — подчеркнул Андрей Чистяков. — В связи с этим чаще всего итоговая уборка снега откладывается на вечернее и ночное время, когда дороги более-менее свободны от транспорта».
Что касается воздействия противогололедных материалов на окружающую среду и автомобили тюменцев, то стоит отметить, что использование их в разумных пределах, в соответствии с разработанными нормативами, не наносит никакого вреда. Именно поэтому техническая соль, а также ее сочетание с песком до сих пор остаются самыми распространенными антигололедными реагентами.
К слову сказать, использование соли на дорогах в зимнее время — не только российская практика. Как отмечают специалисты, на ней основаны не менее девяти десятых всех применяемых в мире реагентов. Даже сейчас во множестве стран она считается наиболее надежным средством в борьбе с гололедом.
Основной причиной применения соли является ее невысокая стоимость и высокая эффективность. Но главное — это возможность быстрого приведения в нормативное состояние дорожного полотна, что позволяет значительно сократить общее количество дорожно-транспортных происшествий.