Число ДТП по вине пьяных водителей выросло в три раза

Напомним, что недавно в МВД признались, что на данный момент не могут повлиять на ситуацию с резким ростом аварийности на дорогах по вине водителей, систематически садящихся в пьяном виде за руль. В ведомстве пояснили, что пропаганда здорового образа жизни не дает большого эффекта, а из-за установки камер слежения на трассах автомобилистов стали реже останавливать и проверять на алкоголь.