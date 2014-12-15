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Число ДТП по вине пьяных водителей выросло в три раза

15 декабря 2014, 15:16
В России неуклонно ухудшается статистика по ДТП с участием пьяных водителей. С января по ноябрь зафиксировано уже 14,3 тысяч аварий с погибшими и пострадавшими, произошедших по их вине. Самыми пьющими регионами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская и Ярославская области. Фиаско пропаганды здорового образа жизни уже признали в МВД.

За январь — ноябрь этого года количество аварий с участием пьяных автомобилистов выросло уже на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: рост этого показателя в сентябре составлял 4%, а в октябре — 6,7%. Таким образом, статистика ухудшилась в три раза только за последние несколько месяцев.

При этом, согласно официальным данным ГИБДД России, за прошедшие 11 месяце в России произошло 181,5 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими. И этот общий показатель улучшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.

Сокращается и число серьезных аварий, к которым приводит несоблюдение водителями ПДД. Так, с начала года их количество уменьшилось на 2,5% — с января по ноябрь было зафиксировано 160 тысяч таких случаев.

Таким образом, динамика по ДТП с участием пьяных автомобилистов идет вразрез с общей тенденцией к сокращению количества дорожно-транспортных происшествий в России. Стоит отметить, что удельный вес аварий по вине нетрезвых водителей составляет, по последним данным ГИБДД, почти 9% от общего количества тяжких ДТП.

Пропорционально росту числа аварий ухудшается статистика по погибшим и пострадавшим. С начала года жертвами дорожных катастроф стали 2,9 тысяч человек, что на 21% больше числа погибших за 11 месяцев прошлого года. В сентябре рост показателя составлял 5,3%, а с учетом статистики по октябрю он достиг 12,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Также увеличивается и количество людей, получающих серьезные травмы в автомобильных авариях. За январь — ноябрь текущего года было ранено 20,2 тыс. человек — на 10% больше, чем за такой же период годом ранее. Показатель ухудшается более чем в половине областей России.

Напомним, что недавно в МВД признались, что на данный момент не могут повлиять на ситуацию с резким ростом аварийности на дорогах по вине водителей, систематически садящихся в пьяном виде за руль. В ведомстве пояснили, что пропаганда здорового образа жизни не дает большого эффекта, а из-за установки камер слежения на трассах автомобилистов стали реже останавливать и проверять на алкоголь.

В МВД заявили, что готовы идти даже на радикальные меры — отбирать у пьяниц-рецидивистов их личный автотранспорт, а самих нарушителей отправлять на принудительное лечение.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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