От тюменцев ждут идей, как привить интерес к чтению

На сайте «Тюмень — наш дом» открылась новая тема для обсуждения — «Тюмень — читающий город!».
«2015-й — Год литературы в России: как воспитать у подрастающего поколения интерес к чтению?» — обратился с вопросом к горожанам глава администрации Тюмени Александр Моор.
Ни для кого не секрет, что интерес к книге падает, особенно у молодежи, отмечает глава администрации города.
«Сегодня общество и каждого думающего человека заботят проблемы преподавания русского языка и литературы, а также поиск путей популяризации этих важнейших для сохранения и развития национального самосознания дисциплин. Предлагаю вместе подумать над темой, единой командой разработать план действий и последовательно реализовать его в нашем городе», — пишет Александр Моор.
Тюменцы отвечают, что интерес надо прививать в первую очередь родителям. Предлагают организовывать в библиотеках дни открытых дверей, семинары, тематические чтения под открытым небом, литературные конкурсы, онлайн-книгообменник, рекламировать книги Владислава Крапивина, развивать сети книжных магазинов, чтобы они были в шаговой доступности.
Также среди предложений — подарить детским садам, школам и детским домам-интернатам учебную и художественную литературу о Тюмени и лучших тюменцах; сделать вывески с названием улиц, где жил Крапивин, где происходили разные случаи из книг — это будет способствовать развитию туризма. Среди идей тюменцев — проведение литературно-десертной гостиной, где чтение стихов, прослушивание классической музыки будет совмещаться с дегустацией сладостей.
Внести свои предложения можно на сайте «Тюмень — наш дом» http://www.tyumen-city.ru/dom/?mod=you_tyum_new&id_KYT=23.