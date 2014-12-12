От тюменцев ждут идей, как привить интерес к чтению

Также среди предложений — подарить детским садам, школам и детским домам-интернатам учебную и художественную литературу о Тюмени и лучших тюменцах; сделать вывески с названием улиц, где жил Крапивин, где происходили разные случаи из книг — это будет способствовать развитию туризма. Среди идей тюменцев — проведение литературно-десертной гостиной, где чтение стихов, прослушивание классической музыки будет совмещаться с дегустацией сладостей.