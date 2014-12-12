Не только собирают подарки, но и учат их оформлять

Также будет работать творческая лаборатория, где каждый сможет попробовать самостоятельно сделать свою уникальную упаковку. Для большего вдохновения гостям предлагается принести с собой подарки небольших размеров, которые можно будет оформить изысканным и оригинальным образом. А затем их передадут тем, кто действительно нуждается во внимании и заботе — сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.