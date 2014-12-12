Не только собирают подарки, но и учат их оформлять

Подарки для маленьких тюменцев принимаются ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в «Бригантине» (пр. Солнечный, 6/1). Все собранные презенты будут переданы тюменскому центру детей-инвалидов и сирот «Творчество».
«Дети больше других любят получать подарки и сюрпризы, и, особенно, когда они обернуты в красивую упаковку. Именно поэтому в рамках акции ребята решили провести мастер-классы по оформлению подарков», — рассказала педагог центра «Бригантина» Марина Александровна.
Бесплатные мастер-классы будут проходить каждую среду с 16:00 на базе центра «Бригантина», сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
Воспитанники студии «Приглашение в путешествие» расскажут гостям об основах создания подарочной упаковки, о различных ее формах, покажут способы сочетания цветов, варианты использования упаковочной ленты для декорирования.
Также будет работать творческая лаборатория, где каждый сможет попробовать самостоятельно сделать свою уникальную упаковку. Для большего вдохновения гостям предлагается принести с собой подарки небольших размеров, которые можно будет оформить изысканным и оригинальным образом. А затем их передадут тем, кто действительно нуждается во внимании и заботе — сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
По вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 47-74-30.