Денис Мацуев привезет в Тюмень выдающихся музыкантов

Три дня в Тюмени будет звучать академическая музыка в исполнении звезд мирового уровня и симфонического оркестра. 22, 23, 25 декабря в Тюменской филармонии будет проходить Рождественский фестиваль Дениса Мацуева.