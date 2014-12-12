Денис Мацуев привезет в Тюмень выдающихся музыкантов

Этот фестиваль проходит во многих городах России, предоставляя слушателям уникальную возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и коллективами, становится культурным событием для города. Фестиваль в Тюмени — это особый, масштабный творческий проект, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Для участия в фестивале приглашаются выдающиеся солисты — звезды мирового уровня. Концерты фестиваля в Тюмени станут настоящим праздником музыкального искусства в нашем городе!
22 декабря в 19:00 в Тюменской филармонии состоится открытие Рождественского фестиваля Дениса Мацуева — большой гала-концерт «Денис Мацуев и друзья».
В концерте принимают участие Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер — Александр Сладковский, Солисты — Денис Мацуев (фортепиано), Анна Самуил (сопрано), Гайк Казазян (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель),Артур Назиуллин (кларнет), стипендиат фонда «Новые имена» Александр Малофеев (фортепиано).
23 декабря пройдет вечер симфонической музыки. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан исполнит симфоническую сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова. Солист — Денис Мацуев. Стоимость билетов: 700 — 2 500 pуб.
25 декабря состоится концерт стипендиатов фонда «Новые имена», на котором сыграют юные музыканты Москвы и Тюмени. Стоимость билетов: 100 — 150 pуб.
В этот же день тюменцы смогут попасть на фортепианный вечер Дениса Мацуева. В программе: П. Чайковский «Времена года», Р. Шуман «Крейслериана», С. Рахманинов Соната № 2 си-бемоль минор, op. 36 (2-я редакция).
Стоимость билетов: 700 — 1 800 pуб. Служба информации и бронирования: 68-77-77.