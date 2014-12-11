Цены на хлеб вырастут

Подорожание переработчики объяснили ростом цены на муку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упаковочные материалы и транспортные расходы. Получение уведомлений подтвердили в таких торговых сетях, как «Лента», «О`кей», X5 Retail Group, «Дикси». Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили изданию, что пока не зафиксировали серьезного изменения цен на хлеб, и они находятся под контролем. Вместе с тем в ведомстве признали, что подорожание зерна, в том числе и вследствие девальвации рубля, сказывается на ценах.
Как считают эксперты, рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия является обоснованным, так как цены на муку с октября выросли на 22 процента, что, в свою очередь, вызвано подорожанием зерна (в частности, цены на пшеницу сначала сезона выросли в рублевом выражении на 50 процентов).
Как пояснил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, стоимость зерна на внутреннем рынке формируется на основании мировых цен в долларовом выражении. Кроме того, на подорожании зерна сказывается желание производителей продать его по более высокой цене. «Продавцы в ожидании более высокой стоимости не спешат продавать имеющиеся объемы, при этом покупатели создают ажиотажный спрос»,- констатировал он.
По данным Росстата, инфляция в России со 2 по 8 декабря составила 0,3 процента, с начала года — 8,9 процента, при этом хлеб подорожал за неделю на 0,7 процента.
9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что высокая потребительская инфляция носит временный характер. «Ясно, что некоторые вещи являются объективными: все, что по импорту идет, с учетом того, что курс национальной валюты изменился в связи с изменением мировых цен на энергоресурсы. Есть объективные вещи. Вторая объективная причина — то, что мы ограничили ввоз продовольствия по импорту», — сказал глава государства.
Путин выразил мнение, что сегодняшняя ситуация по ценам связана, в частности, с издержками российских компаний, с необходимостью увеличить производство. «Это, в конечном счете, пойдет на пользу сельхозпроизводителям, в конечном итоге — и для всех граждан страны», — отметил президент.
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