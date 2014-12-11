Цены на хлеб вырастут

Как считают эксперты, рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия является обоснованным, так как цены на муку с октября выросли на 22 процента, что, в свою очередь, вызвано подорожанием зерна (в частности, цены на пшеницу сначала сезона выросли в рублевом выражении на 50 процентов).