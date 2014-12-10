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Угадай место отдыха по фотографии № 43

10 декабря 2014, 12:11
У самых наблюдательных и быстрых тюменцев, которые посещают тюменские рестораны и кафе, есть шанс выиграть 500 рублей. Для этого нужно угадать, кусочек интерьера какого заведения запечатлен на фотографии и написать об этом в комментариях к заметке.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в центре внимания — барная стойка в одном из тюменских мест отдыха. Угадайте, где именно сделана эта фотография, напишите правильный ответ в комментариях и, возможно, победителем станете именно вы!

Ответы размещайте прямо под текстом. От одного пользователя принимается только один вариант ответа.

Подведение итогов конкурса — 15 декабря.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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