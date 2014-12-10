Правительства Тюменской области и ХМАО собираются спасти «ЮТэйр»

Отметим, что «ЮТэйр» является одной из наиболее крупных инфраструктурных компаний и значимым работодателем в Югре и Тюменской области. Из 15,5 тысяч высококвалифицированных сотрудников компании около 8 тысяч специалистов трудятся на территории Югры, Тюменской области и Ямала.