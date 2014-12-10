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Правительства Тюменской области и ХМАО собираются спасти «ЮТэйр»

10 декабря 2014, 12:35
Для оздоровления финансово-экономического положения авиакомпании «ЮТэйр» представители правительств Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, а также «Сургутнефтегаз», войдут в состав консультативной группы.

Регионы заинтересованы в выработке совместно с федеральными ведомствами, кредиторами, а также потенциальными инвесторами комплекса мер по реструктуризации кредиторской задолженности авиакомпании. При этом будет учитываться негативная ситуация в финансовом секторе и усиление геополитического давления на российские компании.

Формирование консультативной группы является подтверждением оценки ее участниками высокой важности авиакомпании «ЮТэйр», а также выражением позиции в необходимости создания условий ее дальнейшей бесперебойной работы для обслуживания предприятий геологоразведки, строителей, нефтегазодобытчиков, населения регионов. Об этом пишет пресс-служба губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Отметим, что «ЮТэйр» является одной из наиболее крупных инфраструктурных компаний и значимым работодателем в Югре и Тюменской области. Из 15,5 тысяч высококвалифицированных сотрудников компании около 8 тысяч специалистов трудятся на территории Югры, Тюменской области и Ямала.

Фото: infranews.ru

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