Правительства Тюменской области и ХМАО собираются спасти «ЮТэйр»

Регионы заинтересованы в выработке совместно с федеральными ведомствами, кредиторами, а также потенциальными инвесторами комплекса мер по реструктуризации кредиторской задолженности авиакомпании. При этом будет учитываться негативная ситуация в финансовом секторе и усиление геополитического давления на российские компании.
Формирование консультативной группы является подтверждением оценки ее участниками высокой важности авиакомпании «ЮТэйр», а также выражением позиции в необходимости создания условий ее дальнейшей бесперебойной работы для обслуживания предприятий геологоразведки, строителей, нефтегазодобытчиков, населения регионов. Об этом пишет пресс-служба губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Отметим, что «ЮТэйр» является одной из наиболее крупных инфраструктурных компаний и значимым работодателем в Югре и Тюменской области. Из 15,5 тысяч высококвалифицированных сотрудников компании около 8 тысяч специалистов трудятся на территории Югры, Тюменской области и Ямала.
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