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Планируется повысить штрафы за антисанитарию в ресторанах и кафе

10 декабря 2014, 09:06
Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организациям питания — столовым, ресторанам, кафе.
Сюжет
Тюмень

Законопроект увеличивает размеры административных штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в столовых, ресторанах, кафе, барах и других специально оборудованных местах. Это будет касаться и приготовления пищи и напитков, их хранения и реализации населению.

Для граждан штраф составит от 1 000 до 1 500 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 2 до 3 тысяч рублей), для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей). Об этом пишет РИА Новости.

Поправки вносятся в федеральный Кодекс об административных правонарушениях.

Фото: avito.ru

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