Планируется повысить штрафы за антисанитарию в ресторанах и кафе

Для граждан штраф составит от 1 000 до 1 500 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 2 до 3 тысяч рублей), для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей). Об этом пишет РИА Новости.