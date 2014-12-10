Планируется повысить штрафы за антисанитарию в ресторанах и кафе

Законопроект увеличивает размеры административных штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в столовых, ресторанах, кафе, барах и других специально оборудованных местах. Это будет касаться и приготовления пищи и напитков, их хранения и реализации населению.
Для граждан штраф составит от 1 000 до 1 500 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 2 до 3 тысяч рублей), для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей). Об этом пишет РИА Новости.
Поправки вносятся в федеральный Кодекс об административных правонарушениях.
Фото: avito.ru