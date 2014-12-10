90-летию актера Тюменского драмтеатра посвятят выставку

Вениамин Панов — один из немногих удивительных людей — поколения тех актеров, чье служение сцене становится легендой при жизни. Его последний бенефис в октябре этого года (спектакль «Деревья умирают стоя») вызвал бурю эмоций у зрителя, ностальгическую грусть об уходящем времени театра прошлых лет: театра больших страстей и накала чувств, той простоты актерского мастерства, которая достигается лишь большим профессионализмом и школой традиционного русского репертуарного театра.
Это гордость тюменского театра. Судьба связала его с тюменской сценой дважды — в 50-е и 90-е годы прошлого столетия. Отсюда и название выставки- «Закольцованный Тюменью». Это, кстати, цитата из биографической книги актера. Вениамин Панов — не просто артист, он очень музыкален ( играл в музкомедии в Томске), пишет прекрасные стихи и прозу.
Экспозиция построена на воспоминаниях актера, изложенных в книге «Уют провинциальных сцен».
На открытии выставки театр ждет именитых гостей из Союза театральных деятелей России — Григория Заславского, известного театрального критика, члена общественного совета Министерства культуры РФ и Юлию Большакову, заслуженного работника культуры РФ, доцента ГИТИС.
Выставка создана при содействии департамента культуры Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского драматического театра.
Все выставки в фойе театра можно будет увидеть не только во время посещения спекталке, но и с 20 декабря по 29 декабря с 11 до 17 часов каждый день, кроме пятницы. Посещение в субботу и воскресенье — с 11 до 15 часов. Билеты в кассе театра. Цена — 100 рублей.