90-летию актера Тюменского драмтеатра посвятят выставку

Все выставки в фойе театра можно будет увидеть не только во время посещения спекталке, но и с 20 декабря по 29 декабря с 11 до 17 часов каждый день, кроме пятницы. Посещение в субботу и воскресенье — с 11 до 15 часов. Билеты в кассе театра. Цена — 100 рублей.