В Тюмени создадут центр русской культуры

Планируется укреплять материально-техническую базу учреждений культуры. Так, в следующем году планируется изготовить и установить шесть клубов модульного типа, в том числе в микрорайоне «Тура» в Тюмени, в поселке Сетово (Тобольский район), селе Борки (Тюменский район), деревне Черное (Упоровский район). Всего же подано около 20 заявок из небольших населенных пунктов области.
В первую очередь будут поддерживать тех, кто работает много и креативно. «Руководители учреждений культуры должны четко понимать, как клуб будет эксплуатироваться, использоваться, как будет загружен и какие творческие проекты в нем будут реализованы»,- подчеркнул Владимир Якушев.
Будут проводиться в Тюменской области культурно-массовые мероприятия фольклорно-этнографической направленности. Это уже традиционные фестивали «Надежда Сибири», «Мост дружбы», «Утренняя звезда», «Благовест», «Радуга», Дни национальных культур и другие.
Кроме того, планируется продолжить популяризацию традиционной народной культуры, изделий народных промыслов и ремесел.
Как отметила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, в регионе сформирован электронный банк данных людей, занимающихся прикладным творчеством. Сегодня он насчитывает более двух тысяч человек. Ежегодно интерес к этому направлению растет. Это показал и впервые прошедший в сентябре текущего года фестиваль-ярмарка «Тюменский народный сувенир».
Владимир Якушев отметил, что выставка была очень интересной, на ней мастера народных промыслов представили вещи, сделанные с талантом, выдумкой и любовью. Губернатор предложил провести такой фестиваль в будущем 2015 году в День области и сделать его традиционным. В планах и создание центра русской культуры в областной столице, а также активизация краеведческой деятельности, сообщает пресс-служба губернатора.