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В Тюмени создадут центр русской культуры

9 декабря 2014, 10:03
Как будут развивать традиционную культуру народов России, обсуждали на заседании президиума регионального правительства, которое провел 8 декабря губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
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Тюмень

Планируется укреплять материально-техническую базу учреждений культуры. Так, в следующем году планируется изготовить и установить шесть клубов модульного типа, в том числе в микрорайоне «Тура» в Тюмени, в поселке Сетово (Тобольский район), селе Борки (Тюменский район), деревне Черное (Упоровский район). Всего же подано около 20 заявок из небольших населенных пунктов области.

В первую очередь будут поддерживать тех, кто работает много и креативно. «Руководители учреждений культуры должны четко понимать, как клуб будет эксплуатироваться, использоваться, как будет загружен и какие творческие проекты в нем будут реализованы»,- подчеркнул Владимир Якушев.

Будут проводиться в Тюменской области культурно-массовые мероприятия фольклорно-этнографической направленности. Это уже традиционные фестивали «Надежда Сибири», «Мост дружбы», «Утренняя звезда», «Благовест», «Радуга», Дни национальных культур и другие.

Кроме того, планируется продолжить популяризацию традиционной народной культуры, изделий народных промыслов и ремесел.

Как отметила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, в регионе сформирован электронный банк данных людей, занимающихся прикладным творчеством. Сегодня он насчитывает более двух тысяч человек. Ежегодно интерес к этому направлению растет. Это показал и впервые прошедший в сентябре текущего года фестиваль-ярмарка «Тюменский народный сувенир».

Владимир Якушев отметил, что выставка была очень интересной, на ней мастера народных промыслов представили вещи, сделанные с талантом, выдумкой и любовью. Губернатор предложил провести такой фестиваль в будущем 2015 году в День области и сделать его традиционным. В планах и создание центра русской культуры в областной столице, а также активизация краеведческой деятельности, сообщает пресс-служба губернатора.

#Новости#Культура#Декоративно-прикладное искусство#Фестивали#Тюмень#Ирина
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