В Тюмени создадут центр русской культуры

Владимир Якушев отметил, что выставка была очень интересной, на ней мастера народных промыслов представили вещи, сделанные с талантом, выдумкой и любовью. Губернатор предложил провести такой фестиваль в будущем 2015 году в День области и сделать его традиционным. В планах и создание центра русской культуры в областной столице, а также активизация краеведческой деятельности, сообщает пресс-служба губернатора.