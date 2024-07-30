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Декоративно-прикладное искусство

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2024
Бабочки, кресла, ярко-розовый. Какие элементы декора возвращаются в моду?
Как известно, мода всегда циклична. Это касается и декора. Вот например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум 10 лет назад.
30 июля, 11:31
2023
У одной из остановок появилась избушка (не на курьих ножках)
Новой остановкой станет пункт «Храм Серафима Саровского» в селе Кулига. Этот не только остановочный, но и арт-объект появился по инициативе местных жителей.
10 января 2023, 08:56
2022
В Ишиме создадут вышитую карту Тюменской области
Ишимские вышивальщицы работают над проектом «Вышиваем Тюменскую область». 7 рукодельниц создадут карту региона из вышивки разного вида, сообщили в Информационном центре областного правительства.
13 ноября 2022, 13:03
В Тюмени пройдет фестиваль ко Дню народного единства
29 октября 2022, 14:51

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