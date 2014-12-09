Школьника обсчитали в городском автобусе по транспортной карте

Как рассказал возмущенный тюменец, завышение оплаты он обнаружил, когда сын уже пришел домой и показал чек. По мнению мужчины кондуктор намеренно пробила завышенную оплату за несуществующий багаж, поскольку школьник не в состоянии проконтролировать ситуацию с билетом. «Хочу, чтобы меня поняли правильно, деньги не так важны. Сумма в конце-концов не большая. Важен сам факт. Я в общем считаю, что так поступать некрасиво и неправильно, — заявил горожанин. — Особенно интересно, что сын мой так и не доехал до своей остановки. Автобус по пути сломался, и водитель дальше не поехал».