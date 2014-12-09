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Школьника обсчитали в городском автобусе по транспортной карте

9 декабря 2014, 18:09
В редакцию портала Nashgorod.ru обратился с проблемой житель Тюмени Михаил Л. По словам мужчины его сына-школьника обсчитали в городском автобусе № 39 — вместо 3,8 рублей по транспортной карте кондуктор пробила полноценный 18-рублевый билет, оформив доплату как провоз багажа.

Как рассказал возмущенный тюменец, завышение оплаты он обнаружил, когда сын уже пришел домой и показал чек. По мнению мужчины кондуктор намеренно пробила завышенную оплату за несуществующий багаж, поскольку школьник не в состоянии проконтролировать ситуацию с билетом. «Хочу, чтобы меня поняли правильно, деньги не так важны. Сумма в конце-концов не большая. Важен сам факт. Я в общем считаю, что так поступать некрасиво и неправильно, — заявил горожанин. — Особенно интересно, что сын мой так и не доехал до своей остановки. Автобус по пути сломался, и водитель дальше не поехал».

Единичный случай с завышением оплаты не мог не навести горожанина на подозрения, что подобная тенденция массово присутствует в тюменском общественном транспорте. В МКУ «Тюменьгортранс» в свою очередь отмечают, что подобное исключено. Работники городских автобусов никоим образом не могут воспользоваться списанными с карты средствами, а выявленный факт нарушения оплаты грозит кондуктору серьезными взысканиями со стороны начальства, вплоть до увольнения. Так что скорее всего ошибка при выполнении операции была совершена неумышленно.

«Информация о каждой транзакции по карте хранится в базе данных и может быть проверена. Она находится на сайте компании „Тюменская транспортная система“, которая занимается обслуживанием систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте города. Есть возможность просмотреть все транзакции по карте за последние две недели, — прокомментировали в пресс-службе „Тюменьгортранса“. — Если факт ошибочной операции подтвердится, деньги будут возвращены на транспортную карту пассажира».

Информацию по этому инциденту «Тюменьгортранс» уже передал для разбирательств в ОАО «ТТС». А по всем конфликтным вопросам, связанным с оплатой транспортными картами, сотрудники ТГТ советуют напрямую обращаться в «Тюменскую транспортную систему». Телефон в Тюмени 8(3452) 20-03-77.

Операторы информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» (тел. 8-800-300-1924) в свою очередь готовы проконсультировать пассажиров о правилах оплаты проезда в общественном транспорте и подсказать, как действовать в тех или иных случаях.

#Новости#Городской транспорт#Тюменьгортранс#Билеты#Проезд#Алексей#Общество
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