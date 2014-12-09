Экс-лидер Uriah Heep — в Тюмени

Эти незабываемые десять лет творчества Хенсли в Uriah Heep с конца 1969 по 1980 гг. превратили группу в непререкаемых авторитетов в мире хардрока, а Кена — в маститого и яркого композитора, ведь большая часть, а именно 83 из 110 пьес из тех 13 альбомов, что были созданы Uriah Heep с Кеном Хенсли, написаны им лично или в соавторстве со своими соратниками по группе.