Экс-лидер Uriah Heep — в Тюмени

Имя Кена Хенсли уже навсегда вошло в историю рок-музыки XX века как первого настоящего хитмейкера классической британской хард-роковой сцены 70-х и, конечно, фактического музыкального лидера и харизматического клавишника и гитариста «классического» состава такого рок-монстра, как UriahHeep.
Эти незабываемые десять лет творчества Хенсли в Uriah Heep с конца 1969 по 1980 гг. превратили группу в непререкаемых авторитетов в мире хардрока, а Кена — в маститого и яркого композитора, ведь большая часть, а именно 83 из 110 пьес из тех 13 альбомов, что были созданы Uriah Heep с Кеном Хенсли, написаны им лично или в соавторстве со своими соратниками по группе.
Такие всемирные хиты Кена, как Lady In Black, July Morning, Look At Yourself, Easy Livin, Rain, Circle Of Hands, Sweet Freedom, Wonderworld, Weep In Silence, Free Me, Come Back To Me, Feelings и другие навечно занесены в классику рок-музыки XX века. Одним словом — мы говорим Хенсли — подразумеваем Uriah Heep, мы говорим Uriah Heep — подразумеваем Кена Хенсли.
Сольная карьера и дальнейший, после UriahHeep, творческий и жизненный путь такого незаурядного человека, музыканта, конечно же, вызывает живой интерес у любителей и знатоков этого огромного богатейшего пласта мира музыки, коим является старый добрый хард…
У всех у нас есть уникальная возможность соприкоснуться с живой легендой, побыть с ним рядом в его ауре, подышать одним воздухом и зарядиться энергией и духом настоящей музыки. И это не розыгрыш!
Кен Хенсли в рамках своего тура по России даст единственный концерт у нас в Тюмени, где исполнит в акустическом звучании как свои всемирно известные хиты, так и более поздние произведения.
Акустическая программа The Mysterious Journey (Загадочное Путешествие) и охватит всю более чем 40-летнюю карьеру маэстро, начиная от классических песен Uriah Heep (Rain, Wise Man, The Wizard, Lady In Black, July Morning) и заканчивая сольными и совсем новыми произведениями автора.
Кен уважает и ценит наше пристрастие и любовь к его творчеству и вообще к рок-музыке, поэтому по его задумке во время концерта легендарный музыкант будет много общаться со своими поклонниками и даже отвечать на записки с вопросами зрителей, но, все-таки главное — будет много музыки и песен… А после — автограф-сессия! Запасайтесь афишами, постерами, открытками, фотографиями!
Не упустите этого случая, чтобы потом не жалеть, ведь больше такой возможности может и не представиться! Это событие произойдет 10 декабря в зале ДК Железнодорожников в 19:30. Цена билетов: 1200 — 2200 руб.
Тел.: 40-40-60.