Ялуторовчанин вынес троих детей из горящей квартиры

Из горевшей однокомнатной квартиры доносился плач детей, дверь была заперта. Виктор выбил ее и бросился в задымленное помещение. Одного ребенка он нашел на кухне, вынес его на площадку и передал соседям. Мужчина глотнул свежего воздуха и снова пошел в квартиру. К этому времени прибежала мать оставленных дома ребятишек. Вместе они нашли еще двоих детей. Их Виктор также вынес на свежий воздух и передал прибывшим на место пожара врачам скорой помощи.