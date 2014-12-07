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Ялуторовчанин вынес троих детей из горящей квартиры

7 декабря 2014, 11:36
Житель Ялуторовска Виктор Якубенко вынес троих детей из горящей квартиры. О героическом мужчине сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Тюменской области.

Житель Ялуторовска Виктор Якубенко вынес троих детей из горящей квартиры. О героическом мужчине сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Тюменской области.

18 ноября в многоквартирном доме на улице М. Горького в Ялуторовске произошел пожар. Один из жильцов увидел, что из вентиляционного отверстия на кухне валит дым, запахло гарью. Мужчина выскочил на лестничную площадку, стал стучать в квартиры соседей. Виктор Якубенко, который был дома и откликнулся на стук, сразу понял, что дымом тянет из квартиры на первом этаже.

Из горевшей однокомнатной квартиры доносился плач детей, дверь была заперта. Виктор выбил ее и бросился в задымленное помещение. Одного ребенка он нашел на кухне, вынес его на площадку и передал соседям. Мужчина глотнул свежего воздуха и снова пошел в квартиру. К этому времени прибежала мать оставленных дома ребятишек. Вместе они нашли еще двоих детей. Их Виктор также вынес на свежий воздух и передал прибывшим на место пожара врачам скорой помощи.

На сайте регионального управления МЧС сообщается, что Виктору Якубенко 33 года, он отец двоих детей, в прошлом — участник боевых действий на Северном Кавказе.

#Новости#Тюменская область#Герой нашего времени#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Таня#Общество
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