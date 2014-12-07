Воровка представилась мальчику учительницей и закрыла его в туалете

Днем 19 сентября текущего года Кузнецова постучалась в квартиру, в которой в тот момент находился только мальчик-первоклассник. Женщина представилась учительницей и попросила открыть дверь, что ребенок и сделал. Прикрыв мальчику рукой рот, Кузнецова завела его в туалет и закрыла там. После этого обчистила квартиру, похитив золотые украшения, сотовый телефон и ноутбук общей стоимостью 38,5 тысяч рублей.