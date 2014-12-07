Воровка представилась мальчику учительницей и закрыла его в туалете

В Тобольске осуждена 33-летняя Любовь Кузнецова, которая, обманув первоклассника, обворовала его квартиру, а также напала в лифте на студентку. Женщина признана виновной по ст. 158 (кража) и ст. 162 УК РФ (разбой).
Днем 19 сентября текущего года Кузнецова постучалась в квартиру, в которой в тот момент находился только мальчик-первоклассник. Женщина представилась учительницей и попросила открыть дверь, что ребенок и сделал. Прикрыв мальчику рукой рот, Кузнецова завела его в туалет и закрыла там. После этого обчистила квартиру, похитив золотые украшения, сотовый телефон и ноутбук общей стоимостью 38,5 тысяч рублей.
Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 20 сентября Кузнецова в лифте многоэтажного дома совершила разбойное нападение на 19-летнюю студентку. Она забрала у девушки сумку с деньгами, сотовым телефон и плеером. Установлено, что ранее Кузнецова обворовала еще трех человек. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.
Пострадавшие обратились в полицию. Поскольку женщина ранее была судима за кражу, то в полиции имелось фото, по которому ее и опознали. 23 сентября злоумышленница была задержана.
Суд назначил Кузнецовой 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной в пользу потерпевших взыскана вся сумма ущерба.