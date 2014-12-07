Бесплатно запастись продуктами на выходные у воришек не получилось

В торговых центрах Тюмени продолжают задерживать нечистых на руку покупателей. Так, за пятницу и субботу в крупных гипермаркетах города произошло три покушения на кражу.
Вечером 5 декабря в гипермаркете «Ашан» проверить работу сотрудников ЧОП решилась 35-летняя безработная тюменка. Готовясь к выходным, женщина набрала продуктов на сумму более 1900 рублей. При попытке пройти с товаром мимо кассы она была задержана сотрудниками частного охранного предприятия.
В тот же день в дежурную часть отдела полиции № 5 от сотрудников торгового центра «Магнит» поступило сообщение о попытке кражи продуктов на сумму более 2 тысяч рублей. Прибывший на место преступления участковый уполномоченный задержал 28-летнего ранее не судимого жителя Тюмени. Оказалось, что один из сотрудников магазина заметил, как мужчина прячет товары и, не расплатившись, направляется к выходу. В связи с этим служба контроля на выходе из магазина задержала злоумышленника с похищенным имуществом.
В оперативности полиции на личном опыте убедилась и 32-летняя безработная жительница областного центра. Днем 6 декабря в гипермаркете «О’кей» по улице Широтной она попыталась похитить парфюмерию и предметы гигиены стоимостью более 1600 рублей, но была задержана сотрудниками охранного предприятия.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в настоящее время в отношении воришек возбуждены уголовные дела, до суда они отпущены под подписку о невыезде.