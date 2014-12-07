Бесплатно запастись продуктами на выходные у воришек не получилось

В тот же день в дежурную часть отдела полиции № 5 от сотрудников торгового центра «Магнит» поступило сообщение о попытке кражи продуктов на сумму более 2 тысяч рублей. Прибывший на место преступления участковый уполномоченный задержал 28-летнего ранее не судимого жителя Тюмени. Оказалось, что один из сотрудников магазина заметил, как мужчина прячет товары и, не расплатившись, направляется к выходу. В связи с этим служба контроля на выходе из магазина задержала злоумышленника с похищенным имуществом.