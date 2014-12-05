Тюмень готовится к Новому году: начались продажи живых елей

Как сообщает департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, по вопросу организации других мест торговли данной продукции необходимо обращаться в департамент по телефону 51-09-31. Торговля вне указанных мест может быть расценена, как нарушение установленных норм к размещению торговли и повлечет административную ответственность для нарушителей.