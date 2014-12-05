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Тюмень готовится к Новому году: начались продажи живых елей

5 декабря 2014, 16:56
Начались продажи новогодних елей и пихт на сельскохозяйственных рынках и ярмарках Тюмени.

Всего в городе будет расположено 9 точек продаж, среди которых рынки «Червишевский» (Червишевский тракт, 25) и «Южный» (ул. Чаплина, 122). Также пройдут специализированные новогодние ярмарки: «Маяк» (ул. Восстания, 2), «Привоз» (ул. Пермякова (ТЦ «Малахит»), «Рыболовных товаров» (ул. 30 лет Победы), ТЦ «Рентал» (ул. Герцена, 103 стр. 1), у рынка «Михайловский» (ул. Широтная-Пермякова — объездная дорога), ТЦ «Порт» (ул. Мельникайте, 126 кор.2), у ТРК «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11).

Как сообщает департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, по вопросу организации других мест торговли данной продукции необходимо обращаться в департамент по телефону 51-09-31. Торговля вне указанных мест может быть расценена, как нарушение установленных норм к размещению торговли и повлечет административную ответственность для нарушителей.

Фото: my-happyend.ru

#Новости#Елки#Новый год#Тюмень#Саша#Общество
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