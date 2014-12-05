Треть россиян решили дарить на Новый год смартфоны

В свою очередь, получить такие устройства в подарок хотят около 22 процентов россиян. Еще 26 процентов рассчитывают найти под елкой планшет, 10 процентов — носимые гаджеты.
Самой популярной категорией среди подарков, которые россияне намереваются купить для знакомых и родственников, стали сувениры. Их выбрали 62 процента участников опроса. На втором месте оказались косметика и парфюмерия (62 процента), на третьем — игрушки (57 процентов). В среднем жители России планируют потратить на новогодние покупки для близких около 13,6 тысячи рублей (в прошлом году — 12,1 тысячи рублей).
Около 40 процентов респондентов положительно относятся к идее интернет-услуги как подарка. Так, 45 процентов выразили готовность подарить, а 48 процентов — получить в качестве новогоднего презента цифровой контент или доступ к онлайн-сервису. Среди наиболее привлекательных услуг такого рода — подписки на видео- и музыкальные сервисы, приложения и электронные книги. Об этом пишет «Лента. Ру».
Предпочтения пользователей варьируются в зависимости от платформ. Видеосервисы оказались наиболее популярны среди владельцев iOS-гаджетов (73 процента), электронные книги — среди пользователей устройств на Android и Windows (по 45 процентов).
Технологии постепенно становятся для российских пользователей частью наиболее распространенных семейных ритуалов. Около четверти россиян признались, что не могут представить себе праздников без гаджетов и интернета, а 22 процента заявили, что и вовсе не выходили бы из дома в праздничные дни при условии, что все необходимое можно было бы заказать и сделать онлайн.
Среди новогодних развлечений в России вне конкуренции остается телевидение. Его собираются смотреть 78 процентов опрошенных. Однако в случае, если бы пришлось полностью отказаться от ТВ, 70 процентов респондентов посвятили бы время встречам с близкими, 67 процентов — прогулкам, а 56 процентов заменили бы телевизор интернетом.
Фото: style.news.am