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Треть россиян решили дарить на Новый год смартфоны

5 декабря 2014, 10:30
Смартфоны вошли в топ-10 популярных подарков, которые россияне намерены сделать своим близким на Новый год. 35 процентов респондентов сообщили, что собираются преподнести родственникам и знакомым умный телефон. Об этом свидетельствует исследование компании Gfk «Цифровой Новый год», проведенное для Google.

В свою очередь, получить такие устройства в подарок хотят около 22 процентов россиян. Еще 26 процентов рассчитывают найти под елкой планшет, 10 процентов — носимые гаджеты.

Самой популярной категорией среди подарков, которые россияне намереваются купить для знакомых и родственников, стали сувениры. Их выбрали 62 процента участников опроса. На втором месте оказались косметика и парфюмерия (62 процента), на третьем — игрушки (57 процентов). В среднем жители России планируют потратить на новогодние покупки для близких около 13,6 тысячи рублей (в прошлом году — 12,1 тысячи рублей).

Около 40 процентов респондентов положительно относятся к идее интернет-услуги как подарка. Так, 45 процентов выразили готовность подарить, а 48 процентов — получить в качестве новогоднего презента цифровой контент или доступ к онлайн-сервису. Среди наиболее привлекательных услуг такого рода — подписки на видео- и музыкальные сервисы, приложения и электронные книги. Об этом пишет «Лента. Ру».

Предпочтения пользователей варьируются в зависимости от платформ. Видеосервисы оказались наиболее популярны среди владельцев iOS-гаджетов (73 процента), электронные книги — среди пользователей устройств на Android и Windows (по 45 процентов).

Технологии постепенно становятся для российских пользователей частью наиболее распространенных семейных ритуалов. Около четверти россиян признались, что не могут представить себе праздников без гаджетов и интернета, а 22 процента заявили, что и вовсе не выходили бы из дома в праздничные дни при условии, что все необходимое можно было бы заказать и сделать онлайн.

Среди новогодних развлечений в России вне конкуренции остается телевидение. Его собираются смотреть 78 процентов опрошенных. Однако в случае, если бы пришлось полностью отказаться от ТВ, 70 процентов респондентов посвятили бы время встречам с близкими, 67 процентов — прогулкам, а 56 процентов заменили бы телевизор интернетом.

Фото: style.news.am

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