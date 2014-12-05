Треть россиян решили дарить на Новый год смартфоны

Технологии постепенно становятся для российских пользователей частью наиболее распространенных семейных ритуалов. Около четверти россиян признались, что не могут представить себе праздников без гаджетов и интернета, а 22 процента заявили, что и вовсе не выходили бы из дома в праздничные дни при условии, что все необходимое можно было бы заказать и сделать онлайн.