Пьяная старушка попала под машину

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, пожилая женщина отделалась раной уха. Еще одна бабушка попала под колеса «Лады» в Заводоуковске. 70-летняя женщина также переходила проезжую часть в неположенном месте. У нее тяжелые травмы: переломы ребер, лодыжки и ушибы.