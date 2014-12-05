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Пьяная старушка попала под машину

5 декабря 2014, 11:53
Нетрезвая 77-летняя бабушка была сбита вчера, четвертого декабря, в Аромашево. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, пожилая женщина отделалась раной уха. Еще одна бабушка попала под колеса «Лады» в Заводоуковске. 70-летняя женщина также переходила проезжую часть в неположенном месте. У нее тяжелые травмы: переломы ребер, лодыжки и ушибы.

В Ялуторовске на улице Свободы вчера столкнулись Kia Spectra и Chevrolet Cruze. Причиной ДТП стало превышение скорости 19-летним водителем Kia. Стаж этого водителя за рулем 9 месяцев, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. 34-летняя водитель Chevrolet получила ушиб ноги.

#Новости#Пешеходы#Алкоголь#Пенсионеры#Транспорт#Маша#Общество
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