Праздничные наряды к Новому Году в ТРЦ «Малахит»

Новый год не за горами, и начинаются самые волнующие приготовления к этому прекрасному празднику. А выбрать модный наряд на Новый год 2015 — далеко не самая простая задача, ведь предлагаемых вариантов просто тысячи, аж глаза разбегаются, но нужно остановить свой выбор только на одном.
Торгово-развлекательный центр «Малахит» хочет облегчить вам выбор. Здесь представлено 13 магазинов с женскими нарядами. В одном месте вы сможете найти праздничные платья, костюмы, блузки и юбки. Настоящий рай для любительниц шикарно выглядеть.
От экстравагантных нарядов до классических платьев. На любой вкус!
Роскошное платье — это своем не роскошь! Во всех магазинах с женской одеждой в ТРЦ «Малахит» действуют скидки и специальные предложения в преддверии праздника.
ТРЦ «Малахит», ул. Республики, 200а, 2 этаж