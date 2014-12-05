Праздничные наряды к Новому Году в ТРЦ «Малахит»

Новый год не за горами и начинаются самые волнующие приготовления к этому прекрасному празднику. А выбрать модный наряд на новый год 2015 — далеко не самая простая задача, ведь предлагаемых вариантов просто тысячи, аж глаза разбегаются, но нужно остановить свой выбор только на одном.

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