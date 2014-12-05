nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Праздничные наряды к Новому Году в ТРЦ «Малахит»

5 декабря 2014, 11:40
Новый год не за горами и начинаются самые волнующие приготовления к этому прекрасному празднику. А выбрать модный наряд на новый год 2015 — далеко не самая простая задача, ведь предлагаемых вариантов просто тысячи, аж глаза разбегаются, но нужно остановить свой выбор только на одном.

Новый год не за горами, и начинаются самые волнующие приготовления к этому прекрасному празднику. А выбрать модный наряд на Новый год 2015 — далеко не самая простая задача, ведь предлагаемых вариантов просто тысячи, аж глаза разбегаются, но нужно остановить свой выбор только на одном.

Торгово-развлекательный центр «Малахит» хочет облегчить вам выбор. Здесь представлено 13 магазинов с женскими нарядами. В одном месте вы сможете найти праздничные платья, костюмы, блузки и юбки. Настоящий рай для любительниц шикарно выглядеть.

От экстравагантных нарядов до классических платьев. На любой вкус!

Роскошное платье — это своем не роскошь! Во всех магазинах с женской одеждой в ТРЦ «Малахит» действуют скидки и специальные предложения в преддверии праздника.

ТРЦ «Малахит», ул. Республики, 200а, 2 этаж

#Новости#Новый год#ТРЦ Малахит#Тюмень#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25