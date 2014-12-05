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Пассажир поезда проснулся, а ноутбука нет

5 декабря 2014, 09:05
Сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу, совершенную в поезде «Новый-Уренгой-Москва» 4 декабря. Один из пассажиров лишился ноутбука, пока спал.

Сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу, совершенную в поезде «Новый-Уренгой-Москва» 4 декабря. Один из пассажиров лишился ноутбука, пока спал.

Житель Новосибирской области сообщил транспортным полицейским, что уснул, а когда проснулся незадолго до прибытия на станцию Тюмень, ноутбука уже не было. Сотрудники полиции, сопровождавшие поезд, незамедлительно приступили к поиску злоумышленника. После проведенного комплекса оперативных мероприятий, злоумышленник и обстоятельства кражи были установлены.

«Молодой человек, житель города Уфы 1991 года рождения, следовавший от Пурпе до Екатеринбурга, ночью, проходя по соседнему вагону, увидел ноутбук в сумке одного из пассажиров. Воспользовавшись тем, что в вагоне все спали, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник вытащил ноутбук из сумки и прошел в свое купе», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято.

#Новости#Кражи#Тюменская область#Транспортная полиция#Таня#Происшествия
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