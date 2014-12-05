Пассажир поезда проснулся, а ноутбука нет

«Молодой человек, житель города Уфы 1991 года рождения, следовавший от Пурпе до Екатеринбурга, ночью, проходя по соседнему вагону, увидел ноутбук в сумке одного из пассажиров. Воспользовавшись тем, что в вагоне все спали, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник вытащил ноутбук из сумки и прошел в свое купе», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.