Пассажир поезда проснулся, а ноутбука нет

Сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу, совершенную в поезде «Новый-Уренгой-Москва» 4 декабря. Один из пассажиров лишился ноутбука, пока спал.
Житель Новосибирской области сообщил транспортным полицейским, что уснул, а когда проснулся незадолго до прибытия на станцию Тюмень, ноутбука уже не было. Сотрудники полиции, сопровождавшие поезд, незамедлительно приступили к поиску злоумышленника. После проведенного комплекса оперативных мероприятий, злоумышленник и обстоятельства кражи были установлены.
«Молодой человек, житель города Уфы 1991 года рождения, следовавший от Пурпе до Екатеринбурга, ночью, проходя по соседнему вагону, увидел ноутбук в сумке одного из пассажиров. Воспользовавшись тем, что в вагоне все спали, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник вытащил ноутбук из сумки и прошел в свое купе», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято.