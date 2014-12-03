Тюменские школьники разработают приложение для смартфона

За время эксперимента в проекте «Интернет-Тест-драйв в Уральском федеральном» ребятам предложат подготовить к производству новый продукт и продвинуть его на рынке, написать программу для управления беспилотным роботом, разработать настоящее мобильное приложение, а также создать печатный продукт для продвижения своего региона и продумать инвестиционно-строительный проект.
«Нашей стране требуются новые и интересные идеи. Не все осмеливаются заниматься развитием новых технологий, порой талантливые ребята становятся обычными офисными сотрудниками. Мы решили, что можем повлиять на этот процесс, и предложить тюменцам узнать, что значит быть тем, кто меняет будущее», — рассказывают организаторы проекта.
Старшеклассники могут создать команду и зарегистрироваться в качестве участников проекта, выбрав то или иное направление. Специалисты проведут с ними через Интернет учебу, покажут лаборатории, а также дадут задания по разработке проектов. Участие в проекте бесплатное, а над самой идеей работали создатели проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», в рамках которого ряд школьников из Тюмени поедут в вуз в начале января, чтобы протестировать систему высшего образования.
«Интернет-Тест-драйв» — это прежде всего командное проектное обучение, в процессе которого ты сможешь раскрыть свои способности, выполняя коллективный проект под руководством ведущих преподавателей», — отмечают авторы проекта.
Стоит отметить, что разработанные проекты тюменцы смогут реализовать на практике. Авторы идеи ожидают, что после этого появятся мобильные приложения, летающий робот, а также целая серия проектов, направленных на развитие Тюменской области. Лучшие разработчики смогут уже лично «протестировать» Уральский федеральный университет, приехав весной в Екатеринбург.
«Для нас важно то, что ребята будут стараться на благо родного края. Если изобретения окажутся удачными, то мы не исключаем, что Тюмень сможет прославиться как место, где родился известный изобретатель, инженер, ученый или другой талантливый специалист», — считают авторы идеи.
Фото: e1.ru