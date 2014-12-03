Тюменские школьники разработают приложение для смартфона

Старшеклассники могут создать команду и зарегистрироваться в качестве участников проекта, выбрав то или иное направление. Специалисты проведут с ними через Интернет учебу, покажут лаборатории, а также дадут задания по разработке проектов. Участие в проекте бесплатное, а над самой идеей работали создатели проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», в рамках которого ряд школьников из Тюмени поедут в вуз в начале января, чтобы протестировать систему высшего образования.