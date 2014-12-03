Осуждена женщина, которая подожгла дом, обидевшись на собутыльников

В Тюмени к 10 годам лишения свободы осуждена 31-летняя жительница Свердловской области Кристина Журавлева, которая подожгла дом с находящимися там людьми. Два человека тогда погибли.
Журавлева проживала в Тугулымском районе Свердловской области, но довольно часто приезжала в Тюмень. Вечером 23 февраля 2014 года пьяная Журавлева, находясь на железнодорожном вокзале в Тюмени, нарушала общественный порядок. В связи с этим она была доставлена в помещение поста полиции для составления административного протокола по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Там она укусила за ногу помощника оперативного дежурного дежурной части. Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.
Но самое тяжкое преступление женщина, ранее судимая за кражи и грабежи, совершила 21 марта. В тот день Журавлева зашла в гости к своим знакомым в Тюмени, проживавшим в частном деревянном доме по ул. Огарева вблизи железнодорожного вокзала, чтобы скоротать время до поезда. Там находилась компания из четырех человек — трое мужчин и одна женщина.
«Гостье не обрадовались, поскольку она не умела себя правильно вести. В ходе застолья у Журавлевой с одним из мужчин произошел конфликт и он выгнал ее из дома. За это женщина решила сжечь своих знакомых. Злоумышленница заблокировала входную дверь, чтобы никто не смог выйти из дома, а потом зажигалкой подожгла находившиеся в сенях вещи. После этого отошла на безопасное расстояние и стала наблюдать за пожаром», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Находящимся в доме людям удалось выбить дверь, но пути к выходу уже были отрезаны огнем. Один из мужчин и женщина смогли спастись, выбравшись через узкие оконца дома. Еще один из гостей попытался на руках вынести хозяина дома — инвалида первой группы, но не смог. Оба погибли от острого отравления угарным газом.
Калининский районный суд г. Тюмени признал Журавлеву виновной по ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти), пп. «а, е» ч.2 ст.105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), ч.3 ст.30, пп. «а, е» ч.2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Суд назначил обвиняемой 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания она в течение 1 года 6 месяцев будет ограничена в свободе: женщина не сможет без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за осужденными, менять место жительства, а также выезжать за пределы муниципального района — Тугулымский район.
Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу родственницы погибшего инвалида более 380 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.