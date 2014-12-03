Осуждена женщина, которая подожгла дом, обидевшись на собутыльников

«Гостье не обрадовались, поскольку она не умела себя правильно вести. В ходе застолья у Журавлевой с одним из мужчин произошел конфликт и он выгнал ее из дома. За это женщина решила сжечь своих знакомых. Злоумышленница заблокировала входную дверь, чтобы никто не смог выйти из дома, а потом зажигалкой подожгла находившиеся в сенях вещи. После этого отошла на безопасное расстояние и стала наблюдать за пожаром», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.