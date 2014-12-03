Детей, молодежь и подростков зовут на конкурс новогодних символов

В конкурсе тюменцы могут участвовать по возрастным категориям: до 12 лет, 12–18 лет, 19–35 лет. Принимается не более одной работы, выполненной собственноручно, от одного автора или группы авторов. Работы принимаются в различных рукодельных техниках: лепка, вязание, вышивка, валяние, поделки из бумаги, из фетра, гипса, картона, бисера, лент, пайеток, шишек, других материалов (это могут быть сувениры, игрушки, миниатюры, статуэтки, красивые декоративные вещицы и любые другие предметы, символизирующие Новый год и Рождество). Не забудьте указать фамилию, имя, возраст, контактный телефон автора.
Конкурсные работы возврату не подлежат.
Все победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками от партнеров мероприятия.
Работы принимаются до 26 декабря 2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, тел. 8 (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью). Время приема работ: понедельник-пятница, с 08:00 до 16:30 часов.
После подведения итогов все работы будут вручены одиноким пожилым людям, находящимся на обслуживании центра, сообщает пресс-служба губернатора.