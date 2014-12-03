Детей, молодежь и подростков зовут на конкурс новогодних символов

В конкурсе тюменцы могут участвовать по возрастным категориям: до 12 лет, 12–18 лет, 19–35 лет. Принимается не более одной работы, выполненной собственноручно, от одного автора или группы авторов. Работы принимаются в различных рукодельных техниках: лепка, вязание, вышивка, валяние, поделки из бумаги, из фетра, гипса, картона, бисера, лент, пайеток, шишек, других материалов (это могут быть сувениры, игрушки, миниатюры, статуэтки, красивые декоративные вещицы и любые другие предметы, символизирующие Новый год и Рождество). Не забудьте указать фамилию, имя, возраст, контактный телефон автора.