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Детей, молодежь и подростков зовут на конкурс новогодних символов

3 декабря 2014, 14:32
В преддверии праздников областной геронтологический центр приглашает детей, подростков и молодежь города Тюмени принять участие в конкурсе новогодних символов и сделать своими руками подарки для людей старшего поколения, которым так важны забота и простое внимание.

В конкурсе тюменцы могут участвовать по возрастным категориям: до 12 лет, 12–18 лет, 19–35 лет. Принимается не более одной работы, выполненной собственноручно, от одного автора или группы авторов. Работы принимаются в различных рукодельных техниках: лепка, вязание, вышивка, валяние, поделки из бумаги, из фетра, гипса, картона, бисера, лент, пайеток, шишек, других материалов (это могут быть сувениры, игрушки, миниатюры, статуэтки, красивые декоративные вещицы и любые другие предметы, символизирующие Новый год и Рождество). Не забудьте указать фамилию, имя, возраст, контактный телефон автора.

Конкурсные работы возврату не подлежат.

Все победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками от партнеров мероприятия.

Работы принимаются до 26 декабря 2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, тел. 8 (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью). Время приема работ: понедельник-пятница, с 08:00 до 16:30 часов.

После подведения итогов все работы будут вручены одиноким пожилым людям, находящимся на обслуживании центра, сообщает пресс-служба губернатора.

#Новости#Новый год#Конкурсы#Женя#Общество
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