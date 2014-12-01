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«Любовь — не картошка»: комедия с Панкратовым-Черным и Усатовой

1 декабря 2014, 09:35
Известные российские артисты Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный, Игорь Скляр, Кира Крейлис-Петрова и другие сыграют в Тюмени 1 декабря в спектакле «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко». Представление покажут в Тюменском театре драмы.
Сюжет
Тюмень

Сюжет пьесы анекдотичный. В село приезжает городской художник (Виктор), его определяют в гостиницу — комнате в доме Тимофея и его жены Катерины. Чтобы предотвратить возможный интерес дочери хозяев дома (Татьяны) к Виктору, ухажер Татьяны (Михаил) намекает хозяевам, что Виктор — «не того», «с приветом». Одновременно Михаил предупреждает Виктора, что вся семейка, где он будет жить — «со справками из дурдома».

Автор мастерски владеет языком и знанием быта российской глубинки, актеры — звезды российского театра Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный и другие с удовольствием погружаются в деревенскую жизнь, буквально купаются в народном юморе.

Комические ситуации, дополняемые острыми диалогами звезд российского театра, тонкий музыкальный фон, а так же любовно-детективная интрига в сюжете пьесы придают спектаклю особое очарование и вкус.

В ролях: Катерина — Народная артистка России Нина Усатова; Тимофей — Народный артист России Александр Панкратов-Черный; Бабка, мать Тимофея — Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова; Виктор — Народный артист России Игорь Скляр / Заслуженный артист России Аркадий Коваль; Таня — Заслуженная артистка России Зоя Буряк / Светлана Щедрина; Михаил — Александр Саюталин.

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Билеты от 800 до 3800 руб.

Заказ билетов по тел.: 48-48-92, 73-73-61

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