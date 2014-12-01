«Любовь — не картошка»: комедия с Панкратовым-Черным и Усатовой

Сюжет пьесы анекдотичный. В село приезжает городской художник (Виктор), его определяют в гостиницу — комнате в доме Тимофея и его жены Катерины. Чтобы предотвратить возможный интерес дочери хозяев дома (Татьяны) к Виктору, ухажер Татьяны (Михаил) намекает хозяевам, что Виктор — «не того», «с приветом». Одновременно Михаил предупреждает Виктора, что вся семейка, где он будет жить — «со справками из дурдома».