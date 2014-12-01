1 декабря — последний теплый день на этой неделе

По информации сайта NashGorod.ru, во вторник, 2 декабря, ожидается резкое похолодание. В светлое время суток ожидается -18 градусов при северо-западном ветре скоростью 2 м/с. Вечером похолодает на два градуса. День пройдет без осадков.
В среду, 3 декабря, будет еще холоднее. Днем синоптики прогнозируют нам -23 градуса. Скорость западного ветра составит всего 1 м/с. Вечером температура воздуха останется той же, но ветер усилится. И температура комфорта составит 31 градус ниже нуля.
В четверг, 4 декабря, в светлое время суток температура воздуха составит -16 градусов. К вечеру похолодает на два градуса. Днем и вечером будет солнечно и ясно, вечером ожидаются осадки в виде снега. Теплый южный ветер подует со скоростью 3 м/с.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, пятница, 5 декабря, будет несколько теплее. Днем столбики термометров покажут -10 градусов. Правда, ветер будет холодным северным, его скорость составит 3 м/с. Вечером похолодает до -15 градусов. В течение дня ожидается снегопад.
В субботу, 6 декабря, прогнозируется похолодание. В светлое время суток ожидается -20 градусов, но холодный северо-западный ветер понизит температуру комфорта до -28 градусов. Вечером похолодает до -27 градусов, однако температура комфорта составит — 35 градусов. Весь день будет солнечным.
Последний день этой недели будет прохладным. В светлое время суток столбики термометров покажут -18 градусов. Южный ветер подует со скоростью 4 м/с. Прогнозируется небольшой снегопад. Вечером значительно потеплеет до 10 градусов ниже нуля, снегопад закончится.
Фото: http://gogowall.ru