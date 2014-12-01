1 декабря — последний теплый день на этой неделе

Настал первый день зимы. За тюменскими окнами три градуса ниже нуля. И сегодня последний день, когда мы можем радоваться теплу. В течение дня ожидается потепление до -1 градуса, теплый юго-западный ветер подует со скоростью 4 м/с. Вечером похолодает до -4 градусов, осадков не ожидается.

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