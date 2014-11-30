В Госдуме считают, что россияне слишком много отдыхают

«Актуальность данного вопроса обусловлена замедлением темпа роста экономики под воздействием различных факторов, в том числе, из-за снижения уровня производительности труда, так как длительные праздники приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня производства, повышению расходов на оплату труда», — говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, только за январь промышленность теряет 10 процентов выручки, утверждают инициаторы законопроекта. По их мнению, практика переноса «неиспользованного» выходного устарела. При ее введении в 1992 году официальных праздников было девять. Новогодние каникулы россиян в 2015 году продлятся 11 дней — с 1 по 11 января. Всего в следующем году у граждан будет 26 праздничных выходных дней.
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