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В Госдуме считают, что россияне слишком много отдыхают

30 ноября 2014, 12:31
Государственный совет Татарстана внес в Государственную Думу РФ законопроект о сокращении числа выходных дней за счет праздников. Для этого предлагается не переносить на ближайший рабочий день утраченный выходной, в случае если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье.

«Актуальность данного вопроса обусловлена замедлением темпа роста экономики под воздействием различных факторов, в том числе, из-за снижения уровня производительности труда, так как длительные праздники приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня производства, повышению расходов на оплату труда», — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, только за январь промышленность теряет 10 процентов выручки, утверждают инициаторы законопроекта. По их мнению, практика переноса «неиспользованного» выходного устарела. При ее введении в 1992 году официальных праздников было девять. Новогодние каникулы россиян в 2015 году продлятся 11 дней — с 1 по 11 января. Всего в следующем году у граждан будет 26 праздничных выходных дней.

Фото: http://univer.pln24.ru

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