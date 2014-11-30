Собак отловят в Зареке, на Доме Обороны, в микрорайонах Тюменский и Лесной

Напоминаем, что владельцам домашних животных необходимо соблюдать правила содержания домашних животных, действующие на основании решения Тюменской городской Думы от 29.09.2005 № 234, ознакомиться с которыми можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства/ Комитет по экологии и благоустройству/ Нормативные правовые акты».
Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская 77-б, телефон 41-32-75.
Сообщение о необходимости отлова/подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:
Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, тел.: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00;
Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, тел.: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, тел.: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, тел.: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00.
Фото: http://seversk.org.ua