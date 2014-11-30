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Собак отловят в Зареке, на Доме Обороны, в микрорайонах Тюменский и Лесной

30 ноября 2014, 10:03
С целью обеспечения безопасности населения с 1 по 5 декабря будет осуществляться отлов агрессивных безнадзорных домашних животных на следующих территориях: ул. Геологоразведчиков, ул. Береговая, ул. 30 лет Победы, ул. Воровского, ул. Буровиков, ул. Энергостроителей, ул. Николая Федорова, ул. Голышева, ул. Сосьвинская, ул. 50 лет Октября, ул. Жуковского, ул. Кондинская, ул. Широтная, ул. Большевиков, ул. А. Логунова, ул. Ставропольская, ул. Ватутина, пер. Целинников, мкрн. Лесной.
Сюжет
Тюмень

Напоминаем, что владельцам домашних животных необходимо соблюдать правила содержания домашних животных, действующие на основании решения Тюменской городской Думы от 29.09.2005 № 234, ознакомиться с которыми можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства/ Комитет по экологии и благоустройству/ Нормативные правовые акты».

Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская 77-б, телефон 41-32-75.

Сообщение о необходимости отлова/подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, тел.: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, тел.: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, тел.: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, тел.: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00.

Фото: http://seversk.org.ua

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