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Полиция предупреждает: число краж из автомобилей может возрасти

29 ноября 2014, 15:30
Тюменская полиция предупреждает автомобилистов: зимой может увеличиться число краж из транспортных средств. Чаще всего жертвами преступников становятся водители, которые отлучились от машины ненадолго и оставили там ценные вещи.
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Тюмень

Тюменская полиция предупреждает автомобилистов: зимой может увеличиться число краж из транспортных средств. Чаще всего жертвами преступников становятся водители, которые отлучились от машины ненадолго и оставили там ценные вещи.

Так, во вторник от автоворов пострадала 28-летняя жительница областного центра. Женщина, отводя ребенка в садик, оставила в салоне машины сумку. Когда она вернулась, обнаружила, что в автомобиле разбито стекло, а сумки, в которой была крупная сумма денег, на месте нет.

«Неизменно предметами преступных посягательств становятся регистраторы, навигаторы и другие электронные устройства, оставленные на приборной панели. Сотрудники тюменской полиции настоятельно рекомендуют не оставлять ничего в салоне. Именно ценные вещи в открытом доступе привлекают злоумышленников — в редких случаях стекла бьются для того, чтобы еще что-то поискать», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Напомним телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.

#Новости#Автомобили#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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