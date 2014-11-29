Полиция предупреждает: число краж из автомобилей может возрасти

«Неизменно предметами преступных посягательств становятся регистраторы, навигаторы и другие электронные устройства, оставленные на приборной панели. Сотрудники тюменской полиции настоятельно рекомендуют не оставлять ничего в салоне. Именно ценные вещи в открытом доступе привлекают злоумышленников — в редких случаях стекла бьются для того, чтобы еще что-то поискать», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.