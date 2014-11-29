Полиция предупреждает: число краж из автомобилей может возрасти

Тюменская полиция предупреждает автомобилистов: зимой может увеличиться число краж из транспортных средств. Чаще всего жертвами преступников становятся водители, которые отлучились от машины ненадолго и оставили там ценные вещи.
Так, во вторник от автоворов пострадала 28-летняя жительница областного центра. Женщина, отводя ребенка в садик, оставила в салоне машины сумку. Когда она вернулась, обнаружила, что в автомобиле разбито стекло, а сумки, в которой была крупная сумма денег, на месте нет.
«Неизменно предметами преступных посягательств становятся регистраторы, навигаторы и другие электронные устройства, оставленные на приборной панели. Сотрудники тюменской полиции настоятельно рекомендуют не оставлять ничего в салоне. Именно ценные вещи в открытом доступе привлекают злоумышленников — в редких случаях стекла бьются для того, чтобы еще что-то поискать», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Напомним телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.