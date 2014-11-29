На православной ярмарке случился пожар

В ночь на субботу, 29 ноября, сотрудники МЧС тушили выставочный центр на улице Севастопольской в Тюмени. Пожар произошел на православной выставке-ярмарке.
О пожаре, который произошел сегодня ночью на православной выставке-ярмарке, в редакцию Nashgorod.ru сообщила жительница областного центра. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию тюменки. Там рассказали, что пожар в выставочном зале, общая площадь которого более 3 тысяч кв. метров, начался около трех часов ночи. В ликвидации возгорания были задействованы 23 человека и 13 единиц спецтехники. О причинах пожара и причиненном им ущербе пока не сообщается.
Отметим, что сибирская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России» открылась в выставочном центре ОАО «Тюменская ярмарка» 21 ноября и должна была завершиться в воскресенье, 30 ноября. В выставке принимали участие более 150 экспонентов из России, Украины, Белоруссии и Греции.