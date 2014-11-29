На православной ярмарке случился пожар

О пожаре, который произошел сегодня ночью на православной выставке-ярмарке, в редакцию Nashgorod.ru сообщила жительница областного центра. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию тюменки. Там рассказали, что пожар в выставочном зале, общая площадь которого более 3 тысяч кв. метров, начался около трех часов ночи. В ликвидации возгорания были задействованы 23 человека и 13 единиц спецтехники. О причинах пожара и причиненном им ущербе пока не сообщается.