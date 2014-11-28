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Власти обсудят возобновление продажи пива и сигарет в ларьках

28 ноября 2014, 09:24
Продажа пива и сигарет в уличных ларьках может быть возобновлена. Этот вопрос предстоит обсудить в декабре рабочей группе, которая будет создана Минпромторгом по инициативе Федеральной антимонопольной службы, сообщает M24.ru.
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Тюмень

«Вопрос о целесообразности розничной продажи алкогольной и табачной продукции в нестационарных торговых объектах требует детальной проработки. В том числе с точки зрения необходимости развития многоформатной торговли, увеличения торговых площадей и предоставления рабочих мест гражданам», — пояснили в министерстве.

К сотрудничеству предполагается пригласить Минздрав, Росалкогольрегулирование, а также общественные организации, защищающие интересы малого и среднего бизнеса. Об этом пишет «Лента. Ру».

Пресс-секретарь ФАС Павел Бугров пояснил, что какой-либо конкретной инициативы, как решить данный вопрос, нет. «Мы хотим организовать условия для диалога, где все бы высказали свою позицию и нашли оптимальное решение для всех сторон», — сказал он.

Ранее, 2 октября, руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев в ходе заседания правительства предложил составить минимальный набор продукции для обеспечения рентабельности малых форм торговли. По его словам, «несколько сотен тысяч малых предприятий» были вынуждены уйти из торговли из-за запрета на продажу алкоголя и табака. Именно они, как подчеркнул глава ведомства, являются «бюджетообразующими» для малых предприятий в сельской местности.

В июне 2014 года в рамках проекта онлайн-референдумов «Активный гражданин» проходил опрос о том, нужно ли продавать пиво в ларьках. За запрет высказались около 85 процентов жителей Москвы. Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также заявил, что «столица придерживается четкой и жесткой негативной позиции» по поводу возврата пива и сигарет в киоски.

Запрет на продажу пива и табачных изделий в ларьках действует в России с 1 января 2013 года.

Фото: rulepanel.ru

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