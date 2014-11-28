Власти обсудят возобновление продажи пива и сигарет в ларьках

В июне 2014 года в рамках проекта онлайн-референдумов «Активный гражданин» проходил опрос о том, нужно ли продавать пиво в ларьках. За запрет высказались около 85 процентов жителей Москвы. Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также заявил, что «столица придерживается четкой и жесткой негативной позиции» по поводу возврата пива и сигарет в киоски.