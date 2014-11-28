Владимир Якушев: коррупция в Тюменской области лежит на полу

«Опрос проводился среди предпринимателей и граждан. Мы и дальше будем делать все, чтобы коррупционная оставляющая была минимальная», — сказал губернатор.
По его словам, система электронного правительства, в рамках которой население получает госуслуги в электронном виде, полностью исключает коррупционный фактор. К этому также относится использование многофункциональных центров, где работа ведется открыто, под видеокамерами и видно все, что происходит в зале.
«Кроме того, бум инвесторов в области еще один показатель того, что коррупция у нас лежит на полу. Она присутствует, и я не буду говорить, что ее нет. Но ее доля не на столь высоком уровне, как в других регионах страны», — отметил Владимир Якушев.- Если предпринимателя в каждом кабинете будут обирать, то никакого проекта мы не получим и не реализуем. Для создания инвестиционного климата коррупция должна отсутствовать».
Губернатор также добавил, коррупция может быть выражена в прямом виде, когда у человека открыто требуют взятку. А бывает, когда до начала реализации крупного проекта на территории региона, компании предлагают вложить средства в тот или иной фонд. «Это не в прямом виде взятка, но предприниматель уже начинает нести расходы, не получив еще ничего взамен: не создав производство, не запустив его в полный рост, не получив прибыли. На это у нас табу. Мы можем вести речь об участии бизнеса в социальных проектах, когда компании уже вышли на проектную мощность. Это тоже очень важно, потому что такая практика в Росси к сожалению присутствует», — пояснил он.
Фото: gosrf.ru