Владимир Якушев: коррупция в Тюменской области лежит на полу

Губернатор также добавил, коррупция может быть выражена в прямом виде, когда у человека открыто требуют взятку. А бывает, когда до начала реализации крупного проекта на территории региона, компании предлагают вложить средства в тот или иной фонд. «Это не в прямом виде взятка, но предприниматель уже начинает нести расходы, не получив еще ничего взамен: не создав производство, не запустив его в полный рост, не получив прибыли. На это у нас табу. Мы можем вести речь об участии бизнеса в социальных проектах, когда компании уже вышли на проектную мощность. Это тоже очень важно, потому что такая практика в Росси к сожалению присутствует», — пояснил он.