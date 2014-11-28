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Тюменских автомобилистов ждут «сплошные» проверки

28 ноября 2014, 16:11
Сегодня и завтра, 28 и 29 ноября, в Тюмени пройдут «сплошные» проверки водителей на трезвость. На выбранных участках тюменских улиц сотрудники ГИБДД будут визуально выявлять признаки опьянения у автомобилистов в массовом порядке. Водители, чье состояние вызовет подозрение у инспекторов ДПС, пройдут освидетельствование с помощью алкотестера.

Сегодня и завтра, 28 и 29 ноября, в Тюмени пройдут «сплошные» проверки водителей на трезвость. На выбранных участках тюменских улиц сотрудники ГИБДД будут визуально выявлять признаки опьянения у автомобилистов в массовом порядке. Водители, чье состояние вызовет подозрение у инспекторов ДПС, пройдут освидетельствование с помощью алкотестера.

В прошлую субботу сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом на дорогах области 70 пьяных водителей, большинство из них в Тюмени, сообщает ГИБДД Тюменской области. Главная цель таких проверок — предупреждение аварий по вине нетрезвых водителей. С начала года в «пьяных» ДТП пострадали более трехсот жителей области, 11 человек погибли.

Массовые проверки водителей на трезвость проводятся на наших дорогах постоянно. Большинство водителей относятся к таким мероприятиям с пониманием, чем меньше будет пьяных на наших дорогах, тем безопаснее они станут для всех участников дорожного движения.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Проверки#Транспорт#Маша#Общество
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