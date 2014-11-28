Тюменских автомобилистов ждут «сплошные» проверки

В прошлую субботу сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом на дорогах области 70 пьяных водителей, большинство из них в Тюмени, сообщает ГИБДД Тюменской области. Главная цель таких проверок — предупреждение аварий по вине нетрезвых водителей. С начала года в «пьяных» ДТП пострадали более трехсот жителей области, 11 человек погибли.