По программе «Молодая семья» будет доступно только новое жилье

«Это программа даст нам возможность поддержать строительную отрасль. Мы не будем давать денежные средства для покупки жилья на вторичном рынке, молодые семьи получат субсидии на покупку квартир только в новостройках. Потому что нам сейчас очень важно поддерживать те программы, которые сохранят экономический рост и не дадут никому падать. Учитывая, что мы строим полтора миллиона квадратных метров жилья, с этой планки не должны опуститься. И соответственно, выделяя денежные средства молодым семьям, мы должны сделать так, чтобы они приобретали новое жилье», — сказал Владимир Якушев.