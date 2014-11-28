По программе «Молодая семья» будет доступно только новое жилье

«Это программа даст нам возможность поддержать строительную отрасль. Мы не будем давать денежные средства для покупки жилья на вторичном рынке, молодые семьи получат субсидии на покупку квартир только в новостройках. Потому что нам сейчас очень важно поддерживать те программы, которые сохранят экономический рост и не дадут никому падать. Учитывая, что мы строим полтора миллиона квадратных метров жилья, с этой планки не должны опуститься. И соответственно, выделяя денежные средства молодым семьям, мы должны сделать так, чтобы они приобретали новое жилье», — сказал Владимир Якушев.
По его словам, на программу «Молодая семья» заложено около 1,5 млрд рублей, в планах на 2015 год — 800 млн рублей. " Действительно, это серьезное падение. Программа нужная, поэтому, как только у нас появятся ресурсы, мы ее будем дополнять и выделять денежные средства. По концу года вполне возможно, что такая возможность появится», — подчеркнул глава региона.
Отметим, вопрос о развитии программы «Молодая семья» пользователя lady.kalipso победил в голосовании на интернет-портале NashGorod. Ru и был задан губернатору области во время прямой линии.
Фото: ours-women.ru