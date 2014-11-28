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По программе «Молодая семья» будет доступно только новое жилье

28 ноября 2014, 08:44
Субсидии по программе «Молодая семья» будут выделять только на покупку нового жилья. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время прямой линии.
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Тюмень

«Это программа даст нам возможность поддержать строительную отрасль. Мы не будем давать денежные средства для покупки жилья на вторичном рынке, молодые семьи получат субсидии на покупку квартир только в новостройках. Потому что нам сейчас очень важно поддерживать те программы, которые сохранят экономический рост и не дадут никому падать. Учитывая, что мы строим полтора миллиона квадратных метров жилья, с этой планки не должны опуститься. И соответственно, выделяя денежные средства молодым семьям, мы должны сделать так, чтобы они приобретали новое жилье», — сказал Владимир Якушев.

По его словам, на программу «Молодая семья» заложено около 1,5 млрд рублей, в планах на 2015 год — 800 млн рублей. " Действительно, это серьезное падение. Программа нужная, поэтому, как только у нас появятся ресурсы, мы ее будем дополнять и выделять денежные средства. По концу года вполне возможно, что такая возможность появится», — подчеркнул глава региона.

Отметим, вопрос о развитии программы «Молодая семья» пользователя lady.kalipso победил в голосовании на интернет-портале NashGorod. Ru и был задан губернатору области во время прямой линии.

Фото: ours-women.ru

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