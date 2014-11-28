Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 30 ноября

Первый международный фестиваль детско-юношеского кино «Ноль Плюс» проходит в Тюмени с 29 ноября по 3 декабря. На фестивале покажут 125 картин из 23 стран мира, а также более 50 работ от 30 детских киностудий со всей России. Фестиваль проходит на нескольких площадках: в «Доме кино» ТРЦ «Фаворит» (ул. Валерии Гнаровской, 12), в кинотеатре «Космос» (ул. Республики, 165а), а также в вузах, школах и библиотеках города. Вход — бесплатный. Подробная информация и программа фестиваля: http://нольплюс.рф и www.moviestart.ru.