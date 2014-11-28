Куда сходить в Тюмени в выходные: 28 — 30 ноября

Концерты
Если вы хоть раз подпевали песенке про Элис или мурлыкали про то, что «У тебя желтые глаза», то вы, несомненно, знакомы с творчеством группы «Конец фильма». Концерт этой команды состоится 28 ноября в Тюмени в концертно-танцевальном зале «Байконур», начало в 23 часа.
Резидент Comedy club, юморист Александр Незлобин 30 ноября выйдет на сцену баварского клубного ресторана «Максимилианс». В Comedy Club он выступает в жанре stand-up comedy как один, так и с Элвисом (Игорем Меерсоном) — их дуэт называется «Бабочки». Начало в 20 часов.
Пронзительные и искренние, ее стихи заставляют сердце трепетать, а видеоролики, где она читает свою лирику, завораживают и не отпускают. Молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса Ах Астахова выступит в нашем городе 30 ноября в рок-клубе «Белый кот» (Ленина, 4). Телефон касс: 546–546.
Культовая рок-группа Nautilius Pompilius в пятницу играет на сцене Тюменской филармонии. На концерте в честь юбилея «Наутилуса» можно будет услышать самые лучшие их музыкальные шедевры, которые, несомненно, будет петь весь зал. Билетов в продаже уже нет.
Лучший в России проект, совмещающий DJ-set и живое мультиинструментальное шоу, под названием Astero выйдет на сцену клубного ресторана «Максимилианс» 28 ноября. Непосредственная работа музыкантов с публикой во время выступления осуществляется с помощью MC, стоп-таймов, акустических бриджей.
Погрузитесь в атмосферу дальних странствий, посетив единственный концерт этно-проекта «SpielebanD» в Тюмени. Древняя музыка, походные байки и легенды со всего света в этот вечер оживут, наполняя теплотой и светом ваши сердца. Концерт пройдет 30 ноября в 18 часов в школе йоги «Мудра» (Урицкого, 5). Стоимость билета — 250 рублей. В этот же вечер там же пройдет так называемый ночной базар.
Большой концерт группы «Пегас» (Тюмень), на котором они представят альбом «Первый шаг», пройдет 29 ноября в 18 часов в клубе «Байконур» (Ленина, 4). Вход — 100 рублей.
Команда Main-De-Gloire (Беларусь), которая играет пост-хардкор, 29 ноября выйдет на сцену клуба Rocketa (Мурманская, 35).
Кино
Первый международный фестиваль детско-юношеского кино «Ноль Плюс» проходит в Тюмени с 29 ноября по 3 декабря. На фестивале покажут 125 картин из 23 стран мира, а также более 50 работ от 30 детских киностудий со всей России. Фестиваль проходит на нескольких площадках: в «Доме кино» ТРЦ «Фаворит» (ул. Валерии Гнаровской, 12), в кинотеатре «Космос» (ул. Республики, 165а), а также в вузах, школах и библиотеках города. Вход — бесплатный. Подробная информация и программа фестиваля: http://нольплюс.рф и www.moviestart.ru.
Разное
Кастинг в телепроект «Дом 2» пройдет в Тюмени 29 ноября с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Геологоразведчиков, 28А. Необходимо предварительно записаться по тел: 8-985-855-55-34.
Открытая ню-фотосессия пройдет в пятницу в арт-пространстве «Квартира 50» (Орджоникидзе, 18). Вы увидите технику шибари (вязание веревками) и работу профессионального фотографа и моделей, работающих с этим необычным направлением искусства. Начало — в 21 час.