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Диджей-сеты и живые инструменты — на выступлении проекта Astero

28 ноября 2014, 18:20
Одно из самых ярких сценических клубных шоу представят сегодня в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Проект Astero совмещает диджей-сеты и живое мультиинструментальное шоу.
Сюжет
Тюмень

Известные клубные хиты преображаются прямо на глазах слушателей новыми импровизациями, исполняемыми вживую. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон, перкуссию (congas, bongos, timbales). Основной стиль: house.

Непосредственная работа музыкантов с публикой во время выступления осуществляется с помощью MC, стоп-таймов, акустических бриджей (только живая игра с полным отключением DJ-трека).

Astero — авторы прогремевших на все страну ремиксов на Depeche Mode, Rihanna, Sean Paul, Michael Jackson, Freemasons, Eric Prydz, ATB, Katherine Ellis. Также есть опыт сотрудничества с европейскими лейблами: Attractive Music, Under Pressure, Mediadrive.

Самый стильный русский хаус, в духе современных западных традиций, ежедневные ротации на крупнейших радиостанциях страны (DFM, Record, Love Radio, Megapolis FM) — все это — проект Astero!

Старт вечеринки в 0:00.

Вход: 300 рублей.

Подробности по тел.: +7 (982) 972-29-41.

#Новости#Музыка#Тюмень#Ирина#Культура
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