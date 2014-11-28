Диджей-сеты и живые инструменты — на выступлении проекта Astero

Известные клубные хиты преображаются прямо на глазах слушателей новыми импровизациями, исполняемыми вживую. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон, перкуссию (congas, bongos, timbales). Основной стиль: house.
Непосредственная работа музыкантов с публикой во время выступления осуществляется с помощью MC, стоп-таймов, акустических бриджей (только живая игра с полным отключением DJ-трека).
Astero — авторы прогремевших на все страну ремиксов на Depeche Mode, Rihanna, Sean Paul, Michael Jackson, Freemasons, Eric Prydz, ATB, Katherine Ellis. Также есть опыт сотрудничества с европейскими лейблами: Attractive Music, Under Pressure, Mediadrive.
Самый стильный русский хаус, в духе современных западных традиций, ежедневные ротации на крупнейших радиостанциях страны (DFM, Record, Love Radio, Megapolis FM) — все это — проект Astero!
Старт вечеринки в 0:00.
Вход: 300 рублей.
Подробности по тел.: +7 (982) 972-29-41.