Женщина решила наказать сожителя и подожгла дом

«В результате допроса обвиняемая призналась в преступлении и рассказала, что в тот вечер к ним в гости пришла их общая знакомая. В ночь на 22 ноября они втроем распивали спиртные напитки. В ходе распития, со слов злоумышленницы, гостья стала говорить мужчине о неверности обвиняемой. Эти слова вызвали у него агрессию, и он стал избивать сожительницу. Чтобы наказать обидчика, обвиняемая взяла спички, подожгла находящуюся в доме одежду, затем вышла из жилого здания, плотно закрыв двери снаружи. Убедившись, что дом загорелся, а потерпевшие не смогут выбраться из него, она скрылась с места преступления», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.