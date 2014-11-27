Женщина решила наказать сожителя и подожгла дом

Пожар в частном деревянном доме на улице Лесной в поселке Посохово Тюменского района произошел в ночь на 22 ноября. Во время тушения огня были обнаружены тела 38-летней женщины и хозяина дома — 65-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Вскоре была установлена причастность к произошедшему ранее судимой за убийство сожительницы потерпевшего — 34-летней уроженки Свердловской области.
«В результате допроса обвиняемая призналась в преступлении и рассказала, что в тот вечер к ним в гости пришла их общая знакомая. В ночь на 22 ноября они втроем распивали спиртные напитки. В ходе распития, со слов злоумышленницы, гостья стала говорить мужчине о неверности обвиняемой. Эти слова вызвали у него агрессию, и он стал избивать сожительницу. Чтобы наказать обидчика, обвиняемая взяла спички, подожгла находящуюся в доме одежду, затем вышла из жилого здания, плотно закрыв двери снаружи. Убедившись, что дом загорелся, а потерпевшие не смогут выбраться из него, она скрылась с места преступления», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Злоумышленница автостопом приехала в Свердловскую область, где и была задержана. Свою вину женщина признала полностью. В настоящее время она находится под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.