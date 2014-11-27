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В Тюмени началось возведение ледового городка

27 ноября 2014, 13:08
В 2014 году в ледовом городке «Зимние забавы», который начали возводить 27 ноября на площади 400-летия, будет меньше фигур, чем в прошлом. Об этом рассказали сами строители сегодня, не отрываясь от работы.

Тендер на строительство ледового городка в этом году выиграло ООО «Астар», мастера которого из тюменского филиала Фонда скульпторов России «Единение» (г. Пермь). Они же строили ледовый городок в прошлом году.

Сегодня у Драматического театра массовое скопление ледяных блоков, которые привозят с Андреевского озера, но совсем скоро из них получатся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, панно с рельефными изображениями героев мультфильмов.

«Основных фигур будет 9, а далее — колонны и мелкие элементы, — пояснил один из строителей. — Скорость возведения зависит от установки елки, поскольку вокруг нее тоже есть ледовое «обустройство». А елку установит уже другая компания.

Открытие ледового городка намечено на 26 декабря, сообщают в пресс-службе администрации города Тюмени.

#Новости#Ледовый городок#Новый год#Администрация города#Женя#Общество
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