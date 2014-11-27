В Тюмени началось возведение ледового городка

Тендер на строительство ледового городка в этом году выиграло ООО «Астар», мастера которого из тюменского филиала Фонда скульпторов России «Единение» (г. Пермь). Они же строили ледовый городок в прошлом году.
Сегодня у Драматического театра массовое скопление ледяных блоков, которые привозят с Андреевского озера, но совсем скоро из них получатся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, панно с рельефными изображениями героев мультфильмов.
«Основных фигур будет 9, а далее — колонны и мелкие элементы, — пояснил один из строителей. — Скорость возведения зависит от установки елки, поскольку вокруг нее тоже есть ледовое «обустройство». А елку установит уже другая компания.
Открытие ледового городка намечено на 26 декабря, сообщают в пресс-службе администрации города Тюмени.