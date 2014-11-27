В Тюмени началось возведение ледового городка

В 2014 году в ледовом городке «Зимние забавы», который начали возводить 27 ноября на площади 400-летия, будет меньше фигур, чем в прошлом. Об этом рассказали сами строители сегодня, не отрываясь от работы.

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