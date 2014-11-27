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Увеличить штрафы за незаконную реализацию алкоголя предлагает губернатор

27 ноября 2014, 21:52
Повысить штрафы за продажу алкогольной продукции в ночное время до 100 тысяч рублей. С такой законодательной инициативой выступает правительство Тюменской области.
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Тюмень

Как рассказал губернатор региона Владимир Якушев во время прямой линии, размеры штрафа за продажу алкогольной продукции в ночное время минимальны и эта незаконная деятельность с лихвой их покрывает.

«Мы вышли с законодательной инициативой усилить ответственность до 100 тысяч рублей, чтобы это било по карману, — сказал губернатор. — Кроме того, на рынке начинает появляться очень много поддельного алкоголя. Помимо того, что предприниматели уходят от налогов, они еще реализуют некачественную продукцию, которая приносит вред нашим гражданам. По статистике потребление легального алкоголя упало на 40%. Я сомневаюсь, что мы стали меньше пить. Вряд ли такое произошло сегодня. Скорее всего, мы начинаем пить алкоголь, который присутствует на рынке незаконно. Не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация 80-90-х годов с многочисленными отравлениями».

Борьбой с нелегальным алкоголем занимается специальная межведомственная группа, в которую входят представители органов внутренних дел, Роспотребнадзор, а также Федеральная миграционная служба. «Как показывает практика, нелегальной продажей алкоголя у нас занимаются представители различных этнических группировок. Нужно сказать, что Молодая гвардия и Единая Россия занимают принципиальную позицию по этому вопросу. Ребята действительно делают очень нужную работу: выявляют точки сбыта и привлекают органы внутренних дел, — отметила он. — Однако, необходимы законодательные рычаги. Это увеличение штрафов по кодексу об административных правонарушениях, чтобы сумма серьезно била по карману, и при неоднократном нарушении должна наступать уголовная ответственность».

Фото: gosrf.ru

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