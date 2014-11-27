Увеличить штрафы за незаконную реализацию алкоголя предлагает губернатор

«Мы вышли с законодательной инициативой усилить ответственность до 100 тысяч рублей, чтобы это било по карману, — сказал губернатор. — Кроме того, на рынке начинает появляться очень много поддельного алкоголя. Помимо того, что предприниматели уходят от налогов, они еще реализуют некачественную продукцию, которая приносит вред нашим гражданам. По статистике потребление легального алкоголя упало на 40%. Я сомневаюсь, что мы стали меньше пить. Вряд ли такое произошло сегодня. Скорее всего, мы начинаем пить алкоголь, который присутствует на рынке незаконно. Не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация 80-90-х годов с многочисленными отравлениями».