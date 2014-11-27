Тюменцев заметёт «Снегопад скидок»: ночь распродаж состоится в ТРЦ «Колумб»

оргово-развлекательный центр «Колумб» приглашает всех тюменцев принять участие в «Снежной ночи распродаж», которая пройдёт 28 ноября с 22 часов до часу ночи. Всех шопперов ждут невероятные скидки до 50%, ценные призы и подарки, море веселья и позитива.

Сюжет Тюмень