Тюменцев заметёт «Снегопад скидок»: ночь распродаж состоится в ТРЦ «Колумб»

Торгово-развлекательный центр «Колумб» приглашает всех тюменцев принять участие в «Снежной ночи распродаж», которая пройдёт 28 ноября с 22 часов до часу ночи. Всех шопперов ждут невероятные скидки до 50%, ценные призы и подарки, море веселья и позитива.
Отличным настроением зарядит всех покупателей известный шоумен Константин Фирсов — в программе мероприятия различные конкурсы, вокальные и танцевальные номера от лучших коллективов и исполнителей города. Запечатлеть радостные моменты удачных покупок можно будет в работающей на протяжении всей «ночи» фотокабинке.
Партнеры мероприятия подготовили покупателям подарки и призы — сертификаты на покупки, купоны на посещения и другие нужные и полезные сувениры: «Бильярд», «Динопланета», Мультиплекс «Киномечта», «Планета боулинг», Караоке-клуб «Чарли», магазины: «Галамарт», «Красная пресня», «Русская ювелирная сеть», «Синьорина», «Стильпарк», «Счастливый ребенок», «HARDSODA», «Lady Collection», «Mirabella», «Montenapoleone», «Multizona», «SHAREL», «Tesmodes».
Мероприятие начнётся в 22 часа 28 ноября. «Колумб» приглашает всех под «снегопад скидок»!