Тюменский депутат незаконно получал зарплату

Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в Тюменской городской Думе. Согласно этому закону количество депутатов, которые могут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе, а значит, и получать зарплату из бюджета, должно составлять не более 10% от их общего числа.
Тюменская городская Дума состоит из 35 депутатов. Следовательно, предельная численность депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, не должна превышать 3 депутатов. Между тем, в Думе на постоянной основе трудилось 4 народных избранника.
В связи с этим прокурор г. Тюмени в адрес председателя Тюменской городской Думы внес представление об устранении нарушений закона. Сегодня оно рассмотрено и удовлетворено, сообщает прокуратура г. Тюмени.
Фото: http://holzori.ru