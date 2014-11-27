Тюменский депутат незаконно получал зарплату

Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в Тюменской городской Думе. Согласно этому закону количество депутатов, которые могут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе, а значит, и получать зарплату из бюджета, должно составлять не более 10% от их общего числа.