nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский депутат незаконно получал зарплату

27 ноября 2014, 18:00
По представлению прокурора г. Тюмени приведено в соответствие с законом количество депутатов Тюменской городской Думы, которые могут работать на постоянной основе.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в Тюменской городской Думе. Согласно этому закону количество депутатов, которые могут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе, а значит, и получать зарплату из бюджета, должно составлять не более 10% от их общего числа.

Тюменская городская Дума состоит из 35 депутатов. Следовательно, предельная численность депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, не должна превышать 3 депутатов. Между тем, в Думе на постоянной основе трудилось 4 народных избранника.

В связи с этим прокурор г. Тюмени в адрес председателя Тюменской городской Думы внес представление об устранении нарушений закона. Сегодня оно рассмотрено и удовлетворено, сообщает прокуратура г. Тюмени.

Фото: http://holzori.ru

#Новости#Зарплата#Депутаты#Тюмень#Городская Дума#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25