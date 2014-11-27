Молодые специалисты «РН-Уватнефтегаза» ищут ответы на вызовы отрасли

Сам форум призван стать площадкой для обсуждения конкретных проблем производства в преддверие региональной научно-технической конференции компании «Роснефть», которая запланирована на февраль следующего года. Следующим этапом должна стать кустовая конференция, куда будут отобраны победители регионального этапа. Заключительным же станет межрегиональная НТК в Москве.
Главным предметом исследования «РН-Уватнефтегаз» станет, разумеется, Уватский нефтегазовый проект, разработкой которого компания занимается с 2004 года.
Сегодняшний форум как раз ориентирован на молодых специалистов компании, которым предоставляется возможность реализовать свой научный потенциал в любом из аспектов производства. Будущая научно-техническая конференция, к участию в которой начинают «подталкивать» своих молодых коллег руководители, будет касаться 12 основных направлений от геологоразведки, обустройства и транспортировки добытого сырья до экспериментальных исследований в нефтегазовой отрасли.
«Форумы такого плана для нас стали уже регулярными. Проводим мы его уже в третий раз. Сегодня заместители по направлениям расскажут вам, где именно есть зоны развития, к которым мы в том числе хотели бы привлечь и ваше участие, — рассказал, обращаясь к молодым специалистам, генеральный директор „РН-Уватнефтегаз“ Евгений Задорожный. — Я полагаю, что помимо постоянных участников конференций, у вас также есть прекрасная возможность привнести свои мысли, идеи. Хотелось бы услышать от заинтересованных сторон, где и в каких направлениях нам нужно двигаться».
В освоении труднодоступного Уватского проекта, как подчеркнули представители компании, непрерывно приходится решать множество производственных проблем. Практически в каждом аспекте, начиная от геологоразведки и заканчивая охраной труда и энергоэффективностью производства, необходимо что-то улучшать и оптимизировать. Менеджмент компании интересуют все аспекты: начиная с эффективного бурения и заканчивая снижением заболеваемости среди сотрудников на месторождениях. Один из вызовов, который на форуме озвучили руководители компании, к примеру, касается импортозамещения оборудования, используемого в настоящее время на месторождениях Уватского проекта.
Одно из важнейших отраслей любого нефтепромысла — это, безусловно, геологоразведка. По словам главного геолога «РН-Уватнефтегаз» Александра Мирошниченко, на Уватском проекте именно молодые специалисты привносят значительный вклад в разработку новых месторождений, к примеру, официально открытого в этом году Таврического. Извлекаемые запасы нефти на нем оцениваются в 3 млн. тонн. «Специфика работы такова, что нам непрерывно приходится искать какие-то нестандартные подходы, привлекать новые идеи и решения. Этих идей достаточно много, затрудняюсь их все назвать, но если говорить по направлениям, то это очень актуальная сегодня тема разработки трудноизвлекаемых запасов. С ней мы сталкиваемся постоянно. Еще одно направление касается разработки новых гидродинамических методов исследования скважин, сейсмические исследования на наших месторождениях, — прокомментировал он. — Сейчас конкретным предметом работы молодых специалистов станет именно Таврическое месторождение, а через три-пять лет именно они будут определять стратегию РН-Уватнефтегаз».
Отметим, что завтра, вслед за научным форумом, состоится еще одно мероприятие «День Роснефти», организованное «РН-Уватнефтегаз». Оно уже будет ориентировано на будущих выпускников Тюменского государственного нефтегазового университета, на котором их также постараются заинтересовать перспективами трудоустройства и научной деятельностью на предприятии.