Молодые специалисты «РН-Уватнефтегаза» ищут ответы на вызовы отрасли

Одно из важнейших отраслей любого нефтепромысла — это, безусловно, геологоразведка. По словам главного геолога «РН-Уватнефтегаз» Александра Мирошниченко, на Уватском проекте именно молодые специалисты привносят значительный вклад в разработку новых месторождений, к примеру, официально открытого в этом году Таврического. Извлекаемые запасы нефти на нем оцениваются в 3 млн. тонн. «Специфика работы такова, что нам непрерывно приходится искать какие-то нестандартные подходы, привлекать новые идеи и решения. Этих идей достаточно много, затрудняюсь их все назвать, но если говорить по направлениям, то это очень актуальная сегодня тема разработки трудноизвлекаемых запасов. С ней мы сталкиваемся постоянно. Еще одно направление касается разработки новых гидродинамических методов исследования скважин, сейсмические исследования на наших месторождениях, — прокомментировал он. — Сейчас конкретным предметом работы молодых специалистов станет именно Таврическое месторождение, а через три-пять лет именно они будут определять стратегию РН-Уватнефтегаз».