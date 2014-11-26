За езду в пьяном виде водителей будут сажать в тюрьму

По словам замглавы комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова, со следующего года за повторное употребление алкоголя или за повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить уголовная ответственность. Соответствующие поправки будут рассмотрены в самое ближайшее время.
При этом парламентарий уточнил, что «повторникам» будут грозить принудительные работы, либо лишение свободы до двух лет. Также Лысаков добавил, что количество употреблённого алкоголя не будет иметь значения.
«Мы не собираемся пачками сажать людей, это скорее профилактическое средство. Но если человек не понимает и продолжает идти по этому пагубному пути, то уже штрафом или лишением прав он не отделается»,- сказал Лысаков.
Кроме того, на прошлой неделе заместитель министра МВД генерал-полковник Виктор Кирьянов заявил, что сегодня для пьяных водителей нужны новые, более жесткие меры наказания. И тюремное заключение может оказаться одной из таких мер.