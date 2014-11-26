Угадай место отдыха по фотографии № 41

Угадайте, в каком из мест в Тюмени (кафе, ресторане, кофейне, пабе) есть такой «космический» плафон, первым напишите правильный ответ в комментариях, и вы получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Ответы размещайте прямо под текстом. От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.
Подведение итогов конкурса — 1 декабря.
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