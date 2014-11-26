nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Угадай место отдыха по фотографии № 41

26 ноября 2014, 18:25
Вы часто ходите в кафе и рестораны, внимательны и не прочь превратить свои наблюдения в рубли на счету мобильного телефона? Участвуйте в еженедельном конкурсе, который организует интернет-портал NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Угадайте, в каком из мест в Тюмени (кафе, ресторане, кофейне, пабе) есть такой «космический» плафон, первым напишите правильный ответ в комментариях, и вы получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.

Ответы размещайте прямо под текстом. От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.

Подведение итогов конкурса — 1 декабря.

Спонсор конкурса: Ремонт квартир в Тюмени — Remont72.ru

Отремонтируем квартиру в любом доме в Тюмени. Бесплатный вызов специалиста для расчета стоимости ремонта и консультаций.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25