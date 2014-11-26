Угадай место отдыха по фотографии № 41

Вы часто ходите в кафе и рестораны, внимательны и не прочь превратить свои наблюдения в рубли на счету мобильного телефона? Участвуйте в еженедельном конкурсе, который организует интернет-портал NashGorod.ru.

Сюжет Тюмень