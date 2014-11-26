Тюменцы проведут новогоднюю ночь под видеоприсмотром полиции

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, на протяжении нескольких последних лет развитие видеонаблюдения шло по нескольким направлениям. В рамках областной программы по профилактике преступлений и правонарушений создавалась система «Безопасный город». На сегодня такая система видеонаблюдения установлена в 16 общественных местах: парках, скверах, бульварах. Там установлено около 190 камер, в 107 дворах — 116 камер. «Есть сотни организаций, которые самостоятельно установили видеонаблюдение, чтобы следить за порядком на прилегающих территориях. Сейчас речь идет о том, чтобы эту систему подключить в центр управления нарядами управления внутренних дел», — поделился директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Александр Савостеев.