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Тюменцы проведут новогоднюю ночь под видеоприсмотром полиции

26 ноября 2014, 16:11
В новогодние праздники все системы видеонаблюдения, установленные в различных учреждениях Тюмени, будут подключены к центру управления нарядами органов внутренних дел.
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Полиция

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, на протяжении нескольких последних лет развитие видеонаблюдения шло по нескольким направлениям. В рамках областной программы по профилактике преступлений и правонарушений создавалась система «Безопасный город». На сегодня такая система видеонаблюдения установлена в 16 общественных местах: парках, скверах, бульварах. Там установлено около 190 камер, в 107 дворах — 116 камер. «Есть сотни организаций, которые самостоятельно установили видеонаблюдение, чтобы следить за порядком на прилегающих территориях. Сейчас речь идет о том, чтобы эту систему подключить в центр управления нарядами управления внутренних дел», — поделился директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Александр Савостеев.

Кроме того, главой администрации города Тюмени Александром Моором также принято решение, что все парки и скверы, в которых будет проходить благоустройство, а также обновленные дворы в обязательном порядке должны быть оборудованы системой видеонаблюдения.

Фото: sms-security.ru

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