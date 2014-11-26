Тюменский скалолаз выиграл этап Кубка России в Москве

Кроме тюменца одолеть ледяную стену сумел только спортсмен из Томской области Василий Терёхин. Однако он затратил на одну секунду больше, нежели его молодой соперник, сообщает АСН «Тюменская арена». Тройку призеров замкнул кировчанин Максим Томилов. Еще один представитель тюменской сборной Николай Кузовлев разместился на четвертой позиции, поделив ее с москвичом Рамилем Хайровым.
Интересно, что в соревнованиях вне конкурсной программы приняли участие четыре представителя Швейцарии. Лучший из жителей Альп продемонстрировал четвертый результат.
Среди женщин первое место заняла москвичка Людмила Бадалян. Серебро у спортсменки из Кировской области Натальи Куликовой, бронза — у еще одной столичной альпинистки Марии Эдлер. Тюменка Александра Васильевых финишировала на одиннадцатом месте.