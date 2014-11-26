nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский скалолаз выиграл этап Кубка России в Москве

26 ноября 2014, 15:51
Тюменский альпинист Радомир Прощенко завоевал золотую медаль на втором этапе Кубка России по ледолазанию, который проходил в Москве. 18-летний Прощенко оказался практически единственным, кто полностью преодолел дистанцию на трудность.

Кроме тюменца одолеть ледяную стену сумел только спортсмен из Томской области Василий Терёхин. Однако он затратил на одну секунду больше, нежели его молодой соперник, сообщает АСН «Тюменская арена». Тройку призеров замкнул кировчанин Максим Томилов. Еще один представитель тюменской сборной Николай Кузовлев разместился на четвертой позиции, поделив ее с москвичом Рамилем Хайровым.

Интересно, что в соревнованиях вне конкурсной программы приняли участие четыре представителя Швейцарии. Лучший из жителей Альп продемонстрировал четвертый результат.

Среди женщин первое место заняла москвичка Людмила Бадалян. Серебро у спортсменки из Кировской области Натальи Куликовой, бронза — у еще одной столичной альпинистки Марии Эдлер. Тюменка Александра Васильевых финишировала на одиннадцатом месте.

#Новости#Скалолазание#Ледолазание#Кубок России#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25