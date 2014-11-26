Тюменский скалолаз выиграл этап Кубка России в Москве

Кроме тюменца одолеть ледяную стену сумел только спортсмен из Томской области Василий Терёхин. Однако он затратил на одну секунду больше, нежели его молодой соперник, сообщает АСН «Тюменская арена». Тройку призеров замкнул кировчанин Максим Томилов. Еще один представитель тюменской сборной Николай Кузовлев разместился на четвертой позиции, поделив ее с москвичом Рамилем Хайровым.