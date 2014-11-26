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Служебный пес помог найти юного вора

26 ноября 2014, 14:25
В Тюмени пьяный подросток украл электронику из дачного дома. Его быстро нашли и задержали благодаря талантам служебного пса. Возбуждено уголовное дело. 17-летнему парню предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Сюжет
Тюмень

Как полагает следствие, ранним утром 11 октября текущего года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения в СНТ «Вымпел» в Тюмени, решил похитить чужое имущество. Зная, что в дачном доме никого нет, он выставил оконное стекло и проник в дом. Оттуда подросток похитил портативную колонку с зарядным устройством и ультракомпактный сетевой адаптер питания. С места преступления несовершеннолетний скрылся.

«Пропажу обнаружила приехавшая хозяйка дома, которая сразу обратилась в правоохранительные органы. Служебный пес взял след злоумышленника и привел к дому, в котором находился несовершеннолетний вместе с похищенными вещами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего. Следователем внесено представление в отдел полиции № 8 с требованием принять меры профилактического характера в отношении подростка.

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