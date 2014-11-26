Служебный пес помог найти юного вора

Как полагает следствие, ранним утром 11 октября текущего года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения в СНТ «Вымпел» в Тюмени, решил похитить чужое имущество. Зная, что в дачном доме никого нет, он выставил оконное стекло и проник в дом. Оттуда подросток похитил портативную колонку с зарядным устройством и ультракомпактный сетевой адаптер питания. С места преступления несовершеннолетний скрылся.
«Пропажу обнаружила приехавшая хозяйка дома, которая сразу обратилась в правоохранительные органы. Служебный пес взял след злоумышленника и привел к дому, в котором находился несовершеннолетний вместе с похищенными вещами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего. Следователем внесено представление в отдел полиции № 8 с требованием принять меры профилактического характера в отношении подростка.