Приди на встречу с легендарным бейсджампером и выиграй прыжок с парашютом

Лекция пройдет в актовом зале института физической культуры ТюмГУ (Пржевальского, 37) 3 декабря в 15 часов.
Про Валерия Розова без преувеличения можно сказать — «человек-легенда». Список его достижений и проектов вызывает восторг даже у непосвященных в мир парашютного спорта и альпинизма. Легенда мирового экстрима, чемпион и рекордсмен, атлет Red Bull, основатель экстремальных проектов и автор серии передач на ТВ.
Один из самых известных бейсджамперов на планете расскажет о своей спортивной карьере, как рождаются идеи его сенсационных проектов, и продемонстрирует специальный костюм-крыло («вингсьют»), который позволяет ему преодолевать тысячи метров в свободном падении.
Истории будут сопровождаться видеорядом, который позволит слушателям пережить несколько минут «безумного» полета и представить себя в роли «человека с крыльями». На лекции у каждого будет возможность задать Валерию вопросы.
За лучший вопрос, по мнению Розова, Тюменский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ) наградит экстремальным призом — прыжком с парашютом. А Тюменская региональная федерация альпинизма разыграет сертификат на бесплатное посещение занятий по альпинизму!
А в 21:00 в этот же день состоится показ фильма «Высокий полет. Путь на Эверест» в «Тюменском доме кино Космос» по адресу ул. Республики 165а. Кинолента расскажет о том, как в мае 2013 года Валерий Розов совершил рекордный по высоте бейс-прыжок с отметки 7220 м над уровнем моря. Спустя 60 лет с момента первого восхождения на высочайшую точку мира видеокадры с человеком, летящем в вингсьюте над массивом Эвереста, открыли новую главу в истории покорения этой вершины.
Вход для всех желающих — свободный. За интересный вопрос — экстремальный подарок!
За последние пять лет имя спортсмена не раз упоминалось в новостных лентах информагентств, рассказывавших об уникальных проектах россиянина: самый высокий бейс-прыжок в Европе, прыжок в костюме-крыло в кратер действующего вулкана Мутновский, бейс-прыжок с самого высокого здания в Пакистане, несколько прыжков в горах Земли Королевы Мод в Антарктике, первый в истории захватывающий прыжок с итальянского склона горы Монблан, не говоря уже о нашумевших проектах 2012 года -покорение горы Шивлинг, высота которой составляет 6543 метра (Гималаи, Индия), пролет над Татарским проливом, отделяющим материковую Россию от острова Сахалин, и мировом рекорде, установленном в 2013 году — прыжке с северной стены Эвереста с высоты 7220 м над уровнем моря.