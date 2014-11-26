Приди на встречу с легендарным бейсджампером и выиграй прыжок с парашютом

За последние пять лет имя спортсмена не раз упоминалось в новостных лентах информагентств, рассказывавших об уникальных проектах россиянина: самый высокий бейс-прыжок в Европе, прыжок в костюме-крыло в кратер действующего вулкана Мутновский, бейс-прыжок с самого высокого здания в Пакистане, несколько прыжков в горах Земли Королевы Мод в Антарктике, первый в истории захватывающий прыжок с итальянского склона горы Монблан, не говоря уже о нашумевших проектах 2012 года -покорение горы Шивлинг, высота которой составляет 6543 метра (Гималаи, Индия), пролет над Татарским проливом, отделяющим материковую Россию от острова Сахалин, и мировом рекорде, установленном в 2013 году — прыжке с северной стены Эвереста с высоты 7220 м над уровнем моря.