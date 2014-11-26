На Лесобазе пьяный водитель въехал в автобус

Также накануне три человека получили травмы в ДТП на 411 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь автомобиль Hyundai из Омской области выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. Пострадала 33-летняя водитель Hyundai. 57-летний водитель Nissan получил перелом ребер, у 52-летней пассажирки этой машины переломы руки и ребер.