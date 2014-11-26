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На Лесобазе пьяный водитель въехал в автобус

26 ноября 2014, 13:32
Вчера, 25 ноября, на перекрестке улиц Дамбовской и Западносибирской столкнулись «Лада» десятой модели и автобус первого маршрута. За рулем отечественного автомобиля находился пьяный мужчина без водительских прав.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда перекрестка 36-летним водителем «Лады». Он получил рваную рану головы и рану кисти, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Также накануне три человека получили травмы в ДТП на 411 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь автомобиль Hyundai из Омской области выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. Пострадала 33-летняя водитель Hyundai. 57-летний водитель Nissan получил перелом ребер, у 52-летней пассажирки этой машины переломы руки и ребер.

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